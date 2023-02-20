Молдавские депутаты обсудили перспективы партнерства с представителями НАТО
Группа парламентариев Молдавии обсудила перспективы партнерства с представителями НАТО
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Делегация депутатов парламента Молдавии находится с визитом в штаб-квартире НАТО, чтобы обсудить перспективы партнерства, а также способы борьбы с пропагандой и дезинформацией, сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.
"В эти дни группа парламентариев находится с визитом в штаб-квартире Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Парламентарии также проинформированы о перспективах партнерства НАТО с различными странами, в том числе с Молдавией", - сообщается на сайте парламента.
Стороны обсудили помощь НАТО в укреплении устойчивости к рискам и угрозам безопасности и обороны, а также способы противодействия дезинформации и пропаганде.
Власти республики рассчитывают, что этот визит поможет "лучшему пониманию процессов реформирования сектора обороны и безопасности, необходимых в процессе разработки поправок в законодательство".
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Вчера, 18:23Молдавия увеличит инвестиции в оборону