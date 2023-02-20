https://ria.ru/20230220/nato-1853268306.html

Молдавские депутаты обсудили перспективы партнерства с представителями НАТО

Молдавские депутаты обсудили перспективы партнерства с представителями НАТО - РИА Новости, 20.02.2023

Молдавские депутаты обсудили перспективы партнерства с представителями НАТО

Делегация депутатов парламента Молдавии находится с визитом в штаб-квартире НАТО, чтобы обсудить перспективы партнерства, а также способы борьбы с пропагандой и РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:39

2023-02-20T19:39

2023-02-20T19:39

в мире

молдавия

брюссель

майя санду

нато

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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Делегация депутатов парламента Молдавии находится с визитом в штаб-квартире НАТО, чтобы обсудить перспективы партнерства, а также способы борьбы с пропагандой и дезинформацией, сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа. "В эти дни группа парламентариев находится с визитом в штаб-квартире Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Парламентарии также проинформированы о перспективах партнерства НАТО с различными странами, в том числе с Молдавией", - сообщается на сайте парламента. Стороны обсудили помощь НАТО в укреплении устойчивости к рискам и угрозам безопасности и обороны, а также способы противодействия дезинформации и пропаганде. Власти республики рассчитывают, что этот визит поможет "лучшему пониманию процессов реформирования сектора обороны и безопасности, необходимых в процессе разработки поправок в законодательство". Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853138959.html

https://ria.ru/20230220/investitsii-1853237505.html

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