Рейтинг@Mail.ru
Молдавские депутаты обсудили перспективы партнерства с представителями НАТО - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/nato-1853268306.html
Молдавские депутаты обсудили перспективы партнерства с представителями НАТО
Молдавские депутаты обсудили перспективы партнерства с представителями НАТО - РИА Новости, 20.02.2023
Молдавские депутаты обсудили перспективы партнерства с представителями НАТО
Делегация депутатов парламента Молдавии находится с визитом в штаб-квартире НАТО, чтобы обсудить перспективы партнерства, а также способы борьбы с пропагандой и РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:39
2023-02-20T19:39
в мире
молдавия
брюссель
майя санду
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Делегация депутатов парламента Молдавии находится с визитом в штаб-квартире НАТО, чтобы обсудить перспективы партнерства, а также способы борьбы с пропагандой и дезинформацией, сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа. "В эти дни группа парламентариев находится с визитом в штаб-квартире Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Парламентарии также проинформированы о перспективах партнерства НАТО с различными странами, в том числе с Молдавией", - сообщается на сайте парламента. Стороны обсудили помощь НАТО в укреплении устойчивости к рискам и угрозам безопасности и обороны, а также способы противодействия дезинформации и пропаганде. Власти республики рассчитывают, что этот визит поможет "лучшему пониманию процессов реформирования сектора обороны и безопасности, необходимых в процессе разработки поправок в законодательство". Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853138959.html
https://ria.ru/20230220/investitsii-1853237505.html
молдавия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, брюссель, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Брюссель, Майя Санду, НАТО
19:39 20.02.2023
 
Молдавские депутаты обсудили перспективы партнерства с представителями НАТО

Группа парламентариев Молдавии обсудила перспективы партнерства с представителями НАТО

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Делегация депутатов парламента Молдавии находится с визитом в штаб-квартире НАТО, чтобы обсудить перспективы партнерства, а также способы борьбы с пропагандой и дезинформацией, сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.
"В эти дни группа парламентариев находится с визитом в штаб-квартире Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Парламентарии также проинформированы о перспективах партнерства НАТО с различными странами, в том числе с Молдавией", - сообщается на сайте парламента.
Экс-президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 13:10
Додон призвал власти Молдавии воздержаться от милитаристских заявлений
Стороны обсудили помощь НАТО в укреплении устойчивости к рискам и угрозам безопасности и обороны, а также способы противодействия дезинформации и пропаганде.
Власти республики рассчитывают, что этот визит поможет "лучшему пониманию процессов реформирования сектора обороны и безопасности, необходимых в процессе разработки поправок в законодательство".
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:23
Молдавия увеличит инвестиции в оборону
 
В миреМолдавияБрюссельМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала