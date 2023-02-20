https://ria.ru/20230220/narkotik-1853177862.html

В Ростовской области изъяли крупную партию синтетического наркотика

В Ростовской области изъяли крупную партию синтетического наркотика - РИА Новости, 20.02.2023

В Ростовской области изъяли крупную партию синтетического наркотика

Полицейские Ростовской области задержали 41-летнего жителя Ростова-на-Дону, который планировал сбыть почти полкилограмма синтетического наркотика... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:10

2023-02-20T15:10

2023-02-20T15:10

происшествия

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ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев – РИА Новости. Полицейские Ростовской области задержали 41-летнего жителя Ростова-на-Дону, который планировал сбыть почти полкилограмма синтетического наркотика N-метилэфедрон, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. "В Ростовской области полицейские пресекли сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере. По подозрению в наркопреступлении… задержали 41-летнего жителя города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе досмотра транспорта, на котором передвигался мужчина, в багажном отделении оперативники обнаружили полимерный пакет с веществом светлого цвета, фасовочные материалы, мобильный телефон и банковские карты. "Экспертизой установлено, что в багажнике автомобиля задержанный перевозил синтетический наркотик — N-метилэфедрон общей массой 492,64 грамма. Полицейские установили, что фигурант собирался расфасовать и сбыть наркотики путем тайников-закладок на территории города Ростова-на-Дону и Ростовской области", - рассказали в региональном ГУ МВД РФ. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30, и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере"). "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. N-метилэфедрон - синтетическое наркотическое вещество, производное катенона, быстро вызывает сильную зависимость. N-метилэфедрон включен в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в России запрещен в соответствии с законодательством РФ.

https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852564722.html

https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852631654.html

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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону