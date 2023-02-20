https://ria.ru/20230220/naemniki-1853054599.html

ВСУ перебросили иностранных наемников под Кременную, заявил военный эксперт

ВСУ перебросили иностранных наемников под Кременную, заявил военный эксперт - РИА Новости, 20.02.2023

ВСУ перебросили иностранных наемников под Кременную, заявил военный эксперт

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости о том, что в районе населенного пункта Кременная выявлены не только украинские... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:38

2023-02-20T08:38

2023-02-20T08:38

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

кременная

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ЛУГАНСК, 20 фев – РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости о том, что в районе населенного пункта Кременная выявлены не только украинские боевики, но и иностранные наемники. "В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши. Также установлено, что среди наемников есть женщины", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1852466616.html

луганская народная республика

кременная

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, андрей марочко, кременная