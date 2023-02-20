https://ria.ru/20230220/naemniki-1853054599.html
ВСУ перебросили иностранных наемников под Кременную, заявил военный эксперт
ВСУ перебросили иностранных наемников под Кременную, заявил военный эксперт - РИА Новости, 20.02.2023
ВСУ перебросили иностранных наемников под Кременную, заявил военный эксперт
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости о том, что в районе населенного пункта Кременная выявлены не только украинские... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:38
2023-02-20T08:38
2023-02-20T08:38
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
кременная
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ЛУГАНСК, 20 фев – РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости о том, что в районе населенного пункта Кременная выявлены не только украинские боевики, но и иностранные наемники. "В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши. Также установлено, что среди наемников есть женщины", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1852466616.html
луганская народная республика
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, кременная
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Кременная
ВСУ перебросили иностранных наемников под Кременную, заявил военный эксперт
Военный эксперт Марочко: ВСУ перебросили иностранных наемников в район Кременной