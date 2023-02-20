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Мюнхенская конференция прошла слишком поздно, считает эксперт

Мюнхенская конференция прошла слишком поздно, считает эксперт - РИА Новости, 20.02.2023

Мюнхенская конференция прошла слишком поздно, считает эксперт

Мюнхенская конференция по безопасности прошла слишком поздно и сыграла незначительную роль в ситуации, поскольку Украина уже стоит на грани поражения в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:25

2023-02-20T15:25

2023-02-20T15:25

украина

киев

европа

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евросоюз

нато

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности прошла слишком поздно и сыграла незначительную роль в ситуации, поскольку Украина уже стоит на грани поражения в конфликте с Россией, считает французский эксперт, основатель телеканала TV Libertés Шарль Гав. Мюнхенская конференция по безопасности прошла 17-19 февраля, в ней второй год подряд не участвует делегация РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральной темой конференции стал кризис на Украине. "Мюнхенская конференция… прошла слишком поздно. Украина находится на грани проигрыша в конфликте, потеряв, вероятно, более 150 тысяч солдат. Россия показывала готовность вести переговоры всю первую половину 2022 года. США и Европа категорически отказывались вести обсуждения и поддерживали подстрекательные высказывания Зеленского… Времени для дипломатического решения больше нет… Единственным путем является завершение конфликта на поле боя", - сказал он РИА Новости. Однако, как отмечает эксперт, у Европы больше нет оружия, которое можно было бы поставить Киеву. Европейские страны истощили свои арсеналы, и теперь им не хватает вооружения даже для собственных армий. При этом запуск оборонного промышленного производства является сложной и медленной задачей, добавил Гав. США уже неоднократно выделяли огромные суммы на военную поддержку Украины, они тратят на вооружение больше, чем 20 других стран с крупными военными расходами. Таким образом, Америка пытается вести прокси-войну с Россией за счет Украины и усилить контроль над Европой, полагает эксперт. Однако, по мнению Гава, правительство президента США Джо Байдена вряд ли сможет и дальше тратить деньги налогоплательщиков на военные нужды Украины, поскольку в Америке уже начинает формироваться оппозиция, выступающая против поставки Киеву вооружений. Эксперт также считает "странным", что Европа не останавливает высказывания Зеленского о необходимости решить конфликт только военным путем и принять Украину в ЕС и НАТО. Под давлением американцев Брюссель является "машиной без заднего хода", спокойно принимая такие слова и позволяя Зеленскому участвовать в своих заседаниях, тем самым связывая судьбу ЕС с судьбой Украины, полагает он. В результате заявления Киева о скорой победе становятся "все менее и менее реалистичными" и могут служить сигналом, что западная коалиция находится на грани распада, считает Гав. В дальнейшем эксперт не исключает и "конец НАТО после символического поражения" Запада. При этом если на прошлогодней конференции в Мюнхене Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия, то в этом году представители Киева потребовали в рамках форума поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные и фосфорные снаряды. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853043519.html

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853166987.html

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украина, киев, европа, джо байден, евросоюз, нато, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, владимир зеленский, россия