https://ria.ru/20230220/muzey-1853139521.html

В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации

В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023

В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации

Посвященная специальной военной операции (СВО) экспозиция "Только вместе! Только вперед!" открылась в понедельник в Военно-историческом музее артиллерии,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:11

2023-02-20T13:11

2023-02-20T13:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565070593_2:0:1063:597_1920x0_80_0_0_4f3f0de62ccc0aa3a3c4fa0239d4a82a.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Посвященная специальной военной операции (СВО) экспозиция "Только вместе! Только вперед!" открылась в понедельник в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Экспонаты из зоны СВО в музей передали участники Межрегиональной общественной организации содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "Вече". "Среди предметов, представленных в новой экспозиции, - первый флаг ДНР. Один из ста штук, выданных первому составу парламента ДНР. Большая часть из них погибла при защите республики. Флаг отличается от нынешнего надписью "Донбасская Русь", - отметили в военном ведомстве. В экспозицию вошла металлическая скульптура "Цветок войны" в виде розы, изготовленная мастером-кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из гильзы 23-миллиметровой пушки, найденной им на местах боев в донецком аэропорту. Кроме того, представлена форма снайпера народной милиции ДНР Андрея Куцкого (позывной "Скрипач"), который погиб 28 сентября 2019 года в ходе боев у села Коминтерново. Также частью экспозиции стала фигура российского бойца, одетого в комплект формы "Ратник". Среди трофеев представлены образцы националистической литературы, нарукавная нашивка Главного управления разведки Минобороны Украины с изображением совы, держащей в лапах меч, острие которого воткнуто в карту России. Также посетители увидят бронежилет, на котором его владельцем нанесен позывной и руны СС, оружие, знаки различия служащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований Украины. Особенностью экспозиции станет демонстрация предметов, добытых в зоне СВО, доказывающих прямое участие США и стран Запада в конфликте на Украине. Среди них головные части и фрагменты корпусов снарядов РСЗО HIMARS (производство США), контейнер противотанкового ракетного комплекса NLAW (производство Швеции), пусковые устройства гранатометов западного производства, нашивки наемников из Великобритании, Польши, США и многое другое. Для каждого экспоната, привезенного из зоны СВО, предусмотрено изложение хода и содержания боевой операции, в результате которой он был добыт. "Многомесячная работа волонтеров фронта и тыла, собравших экспонаты для экспозиции, будет продолжена, а музейная экспозиции будет пополняться новыми экспонатами", - добавили в Минобороны РФ. Экспозиция "Только вместе! Только вперед!" будет открыта для посетителей со среды, 22 февраля.

https://ria.ru/20220406/muzey-1782292633.html

https://ria.ru/20230123/vystavka-1846909238.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, донецкая народная республика, общество