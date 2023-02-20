Рейтинг@Mail.ru
В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/muzey-1853139521.html
В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации
В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023
В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации
Посвященная специальной военной операции (СВО) экспозиция "Только вместе! Только вперед!" открылась в понедельник в Военно-историческом музее артиллерии,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:11
2023-02-20T13:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565070593_2:0:1063:597_1920x0_80_0_0_4f3f0de62ccc0aa3a3c4fa0239d4a82a.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Посвященная специальной военной операции (СВО) экспозиция "Только вместе! Только вперед!" открылась в понедельник в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Экспонаты из зоны СВО в музей передали участники Межрегиональной общественной организации содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "Вече". "Среди предметов, представленных в новой экспозиции, - первый флаг ДНР. Один из ста штук, выданных первому составу парламента ДНР. Большая часть из них погибла при защите республики. Флаг отличается от нынешнего надписью "Донбасская Русь", - отметили в военном ведомстве. В экспозицию вошла металлическая скульптура "Цветок войны" в виде розы, изготовленная мастером-кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из гильзы 23-миллиметровой пушки, найденной им на местах боев в донецком аэропорту. Кроме того, представлена форма снайпера народной милиции ДНР Андрея Куцкого (позывной "Скрипач"), который погиб 28 сентября 2019 года в ходе боев у села Коминтерново. Также частью экспозиции стала фигура российского бойца, одетого в комплект формы "Ратник". Среди трофеев представлены образцы националистической литературы, нарукавная нашивка Главного управления разведки Минобороны Украины с изображением совы, держащей в лапах меч, острие которого воткнуто в карту России. Также посетители увидят бронежилет, на котором его владельцем нанесен позывной и руны СС, оружие, знаки различия служащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований Украины. Особенностью экспозиции станет демонстрация предметов, добытых в зоне СВО, доказывающих прямое участие США и стран Запада в конфликте на Украине. Среди них головные части и фрагменты корпусов снарядов РСЗО HIMARS (производство США), контейнер противотанкового ракетного комплекса NLAW (производство Швеции), пусковые устройства гранатометов западного производства, нашивки наемников из Великобритании, Польши, США и многое другое. Для каждого экспоната, привезенного из зоны СВО, предусмотрено изложение хода и содержания боевой операции, в результате которой он был добыт. "Многомесячная работа волонтеров фронта и тыла, собравших экспонаты для экспозиции, будет продолжена, а музейная экспозиции будет пополняться новыми экспонатами", - добавили в Минобороны РФ. Экспозиция "Только вместе! Только вперед!" будет открыта для посетителей со среды, 22 февраля.
https://ria.ru/20220406/muzey-1782292633.html
https://ria.ru/20230123/vystavka-1846909238.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565070593_134:0:930:597_1920x0_80_0_0_efeb7cf84eedc0f1d7988d46853a7b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
13:11 20.02.2023
 
В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации

В Военно-историческом музее артиллерии открыли экспозицию "Только вместе! Только вперед!"

© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связиВоенно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге
© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Посвященная специальной военной операции (СВО) экспозиция "Только вместе! Только вперед!" открылась в понедельник в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Экспонаты из зоны СВО в музей передали участники Межрегиональной общественной организации содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "Вече".
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля 2022, 15:52
Исторический музей поддержит участников спецоперации на Украине
"Среди предметов, представленных в новой экспозиции, - первый флаг ДНР. Один из ста штук, выданных первому составу парламента ДНР. Большая часть из них погибла при защите республики. Флаг отличается от нынешнего надписью "Донбасская Русь", - отметили в военном ведомстве.
В экспозицию вошла металлическая скульптура "Цветок войны" в виде розы, изготовленная мастером-кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из гильзы 23-миллиметровой пушки, найденной им на местах боев в донецком аэропорту.
Кроме того, представлена форма снайпера народной милиции ДНР Андрея Куцкого (позывной "Скрипач"), который погиб 28 сентября 2019 года в ходе боев у села Коминтерново. Также частью экспозиции стала фигура российского бойца, одетого в комплект формы "Ратник".
Среди трофеев представлены образцы националистической литературы, нарукавная нашивка Главного управления разведки Минобороны Украины с изображением совы, держащей в лапах меч, острие которого воткнуто в карту России.
Также посетители увидят бронежилет, на котором его владельцем нанесен позывной и руны СС, оружие, знаки различия служащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований Украины.
Особенностью экспозиции станет демонстрация предметов, добытых в зоне СВО, доказывающих прямое участие США и стран Запада в конфликте на Украине.
Среди них головные части и фрагменты корпусов снарядов РСЗО HIMARS (производство США), контейнер противотанкового ракетного комплекса NLAW (производство Швеции), пусковые устройства гранатометов западного производства, нашивки наемников из Великобритании, Польши, США и многое другое.
Для каждого экспоната, привезенного из зоны СВО, предусмотрено изложение хода и содержания боевой операции, в результате которой он был добыт.
"Многомесячная работа волонтеров фронта и тыла, собравших экспонаты для экспозиции, будет продолжена, а музейная экспозиции будет пополняться новыми экспонатами", - добавили в Минобороны РФ.
Экспозиция "Только вместе! Только вперед!" будет открыта для посетителей со среды, 22 февраля.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 19:14Специальная военная операция на Украине
В Ленинградской области откроется выставка трофейной техники из зоны СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала