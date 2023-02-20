https://ria.ru/20230220/muzey-1853139521.html
В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации
В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023
В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации
Посвященная специальной военной операции (СВО) экспозиция "Только вместе! Только вперед!" открылась в понедельник в Военно-историческом музее артиллерии,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:11
2023-02-20T13:11
2023-02-20T13:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565070593_2:0:1063:597_1920x0_80_0_0_4f3f0de62ccc0aa3a3c4fa0239d4a82a.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Посвященная специальной военной операции (СВО) экспозиция "Только вместе! Только вперед!" открылась в понедельник в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Экспонаты из зоны СВО в музей передали участники Межрегиональной общественной организации содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "Вече". "Среди предметов, представленных в новой экспозиции, - первый флаг ДНР. Один из ста штук, выданных первому составу парламента ДНР. Большая часть из них погибла при защите республики. Флаг отличается от нынешнего надписью "Донбасская Русь", - отметили в военном ведомстве. В экспозицию вошла металлическая скульптура "Цветок войны" в виде розы, изготовленная мастером-кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из гильзы 23-миллиметровой пушки, найденной им на местах боев в донецком аэропорту. Кроме того, представлена форма снайпера народной милиции ДНР Андрея Куцкого (позывной "Скрипач"), который погиб 28 сентября 2019 года в ходе боев у села Коминтерново. Также частью экспозиции стала фигура российского бойца, одетого в комплект формы "Ратник". Среди трофеев представлены образцы националистической литературы, нарукавная нашивка Главного управления разведки Минобороны Украины с изображением совы, держащей в лапах меч, острие которого воткнуто в карту России. Также посетители увидят бронежилет, на котором его владельцем нанесен позывной и руны СС, оружие, знаки различия служащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований Украины. Особенностью экспозиции станет демонстрация предметов, добытых в зоне СВО, доказывающих прямое участие США и стран Запада в конфликте на Украине. Среди них головные части и фрагменты корпусов снарядов РСЗО HIMARS (производство США), контейнер противотанкового ракетного комплекса NLAW (производство Швеции), пусковые устройства гранатометов западного производства, нашивки наемников из Великобритании, Польши, США и многое другое. Для каждого экспоната, привезенного из зоны СВО, предусмотрено изложение хода и содержания боевой операции, в результате которой он был добыт. "Многомесячная работа волонтеров фронта и тыла, собравших экспонаты для экспозиции, будет продолжена, а музейная экспозиции будет пополняться новыми экспонатами", - добавили в Минобороны РФ. Экспозиция "Только вместе! Только вперед!" будет открыта для посетителей со среды, 22 февраля.
https://ria.ru/20220406/muzey-1782292633.html
https://ria.ru/20230123/vystavka-1846909238.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565070593_134:0:930:597_1920x0_80_0_0_efeb7cf84eedc0f1d7988d46853a7b7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
В музее артиллерии открыли экспозицию, посвященную спецоперации
В Военно-историческом музее артиллерии открыли экспозицию "Только вместе! Только вперед!"
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Посвященная специальной военной операции (СВО) экспозиция "Только вместе! Только вперед!" открылась в понедельник в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Экспонаты из зоны СВО в музей передали участники Межрегиональной общественной организации содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "Вече".
"Среди предметов, представленных в новой экспозиции, - первый флаг ДНР
. Один из ста штук, выданных первому составу парламента ДНР. Большая часть из них погибла при защите республики. Флаг отличается от нынешнего надписью "Донбасская Русь", - отметили в военном ведомстве.
В экспозицию вошла металлическая скульптура "Цветок войны" в виде розы, изготовленная мастером-кузнецом из Донецка
Виктором Михалевым из гильзы 23-миллиметровой пушки, найденной им на местах боев в донецком аэропорту.
Кроме того, представлена форма снайпера народной милиции ДНР Андрея Куцкого (позывной "Скрипач"), который погиб 28 сентября 2019 года в ходе боев у села Коминтерново
. Также частью экспозиции стала фигура российского бойца, одетого в комплект формы "Ратник".
Среди трофеев представлены образцы националистической литературы, нарукавная нашивка Главного управления разведки Минобороны Украины с изображением совы, держащей в лапах меч, острие которого воткнуто в карту России.
Также посетители увидят бронежилет, на котором его владельцем нанесен позывной и руны СС, оружие, знаки различия служащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований Украины.
Особенностью экспозиции станет демонстрация предметов, добытых в зоне СВО, доказывающих прямое участие США
и стран Запада в конфликте на Украине.
Среди них головные части и фрагменты корпусов снарядов РСЗО HIMARS (производство США), контейнер противотанкового ракетного комплекса NLAW (производство Швеции
), пусковые устройства гранатометов западного производства, нашивки наемников из Великобритании
, Польши
, США и многое другое.
Для каждого экспоната, привезенного из зоны СВО, предусмотрено изложение хода и содержания боевой операции, в результате которой он был добыт.
"Многомесячная работа волонтеров фронта и тыла, собравших экспонаты для экспозиции, будет продолжена, а музейная экспозиции будет пополняться новыми экспонатами", - добавили в Минобороны РФ.
Экспозиция "Только вместе! Только вперед!" будет открыта для посетителей со среды, 22 февраля.