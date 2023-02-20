https://ria.ru/20230220/moskva-1853085274.html

Бочкарев: в Москве в январе разрешили построить 640 тысяч "квадратов"

Бочкарев: в Москве в январе разрешили построить 640 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 20.02.2023

Бочкарев: в Москве в январе разрешили построить 640 тысяч "квадратов"

В Москве в январе 2023 года оформлено более 30 разрешений на строительство почти 640 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:46

2023-02-20T10:46

2023-02-20T10:46

жилье

москва

тинао

митино

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602761411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70b9e6098a1dc0d4611333738b0bf25f.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве в январе 2023 года оформлено более 30 разрешений на строительство почти 640 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Всего за первый месяц года было оформлено 34 разрешения на строительство порядка 638 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе почти 506 тысяч квадратных метров жилья", - приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Как уточнил Бочкарев, доля инвесторских проектов превышает 70%: за счет внебюджетных источников построят 451 тысячу квадратных метров недвижимости."При этом девелоперы планируют развивать не только жилую, но и социальную инфраструктуру. В четырех районах города начнется строительство трех школ и двух детских садов. Несколько жилых кварталов в ТиНАО будут обеспечены новыми образовательными организациями, в общей сложности здесь появится 3450 мест для обучения детей. Также в районах Текстильщики и Митино построят дошкольные учреждения на 300 и 90 мест, соответственно", - добавил он.

https://ria.ru/20230220/moskva-1853059932.html

https://ria.ru/20230217/moskva-1852608972.html

москва

тинао

митино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жилье, москва, тинао, митино, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы