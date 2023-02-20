https://ria.ru/20230220/moskva-1853085274.html
Бочкарев: в Москве в январе разрешили построить 640 тысяч "квадратов"
Бочкарев: в Москве в январе разрешили построить 640 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 20.02.2023
Бочкарев: в Москве в январе разрешили построить 640 тысяч "квадратов"
В Москве в январе 2023 года оформлено более 30 разрешений на строительство почти 640 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:46
2023-02-20T10:46
2023-02-20T10:46
жилье
москва
тинао
митино
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве в январе 2023 года оформлено более 30 разрешений на строительство почти 640 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Всего за первый месяц года было оформлено 34 разрешения на строительство порядка 638 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе почти 506 тысяч квадратных метров жилья", - приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Как уточнил Бочкарев, доля инвесторских проектов превышает 70%: за счет внебюджетных источников построят 451 тысячу квадратных метров недвижимости."При этом девелоперы планируют развивать не только жилую, но и социальную инфраструктуру. В четырех районах города начнется строительство трех школ и двух детских садов. Несколько жилых кварталов в ТиНАО будут обеспечены новыми образовательными организациями, в общей сложности здесь появится 3450 мест для обучения детей. Также в районах Текстильщики и Митино построят дошкольные учреждения на 300 и 90 мест, соответственно", - добавил он.
https://ria.ru/20230220/moskva-1853059932.html
https://ria.ru/20230217/moskva-1852608972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, тинао, митино, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Жилье, Москва, ТиНАО, Митино, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы