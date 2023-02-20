https://ria.ru/20230220/moskva-1853059932.html

Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию на Левобережной улице

Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию на Левобережной улице - РИА Новости, 20.02.2023

Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию на Левобережной улице

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемой территории на Левобережной улице, сообщил заммэра по вопросам РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:20

2023-02-20T09:20

2023-02-20T09:20

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемой территории на Левобережной улице, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что территория площадью почти 9 гектаров состоит из двух участков, расположенных по обе стороны Левобережной улицы в районах Ховрино и Левобережный."На реорганизуемых участках предусмотрено строительство современного жилья, а также социальных и коммунальных объектов, где смогут трудоустроиться 430 человек. Инвестиции в развитие территории составят около 6,9 миллиарда рублей, а поступления в бюджет города после реализации проекта – почти 134 миллиона рублей в год", - отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, на одном из указанных участков инвестор построит более 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также школу и детский сад. Второй неэффективно используемый участок займет коммунальная база, а также площадка для планируемого расширения 11-го автобусного парка.

https://ria.ru/20230220/moskva-1853048879.html

https://realty.ria.ru/20190923/1558998714.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)