https://ria.ru/20230220/moskva-1853059932.html
Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию на Левобережной улице
Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию на Левобережной улице - РИА Новости, 20.02.2023
Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию на Левобережной улице
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемой территории на Левобережной улице, сообщил заммэра по вопросам РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:20
2023-02-20T09:20
2023-02-20T09:20
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемой территории на Левобережной улице, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что территория площадью почти 9 гектаров состоит из двух участков, расположенных по обе стороны Левобережной улицы в районах Ховрино и Левобережный."На реорганизуемых участках предусмотрено строительство современного жилья, а также социальных и коммунальных объектов, где смогут трудоустроиться 430 человек. Инвестиции в развитие территории составят около 6,9 миллиарда рублей, а поступления в бюджет города после реализации проекта – почти 134 миллиона рублей в год", - отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, на одном из указанных участков инвестор построит более 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также школу и детский сад. Второй неэффективно используемый участок займет коммунальная база, а также площадка для планируемого расширения 11-го автобусного парка.
https://ria.ru/20230220/moskva-1853048879.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемой территории на Левобережной улице, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что территория площадью почти 9 гектаров состоит из двух участков, расположенных по обе стороны Левобережной улицы в районах Ховрино и Левобережный.
"На реорганизуемых участках предусмотрено строительство современного жилья, а также социальных и коммунальных объектов, где смогут трудоустроиться 430 человек. Инвестиции в развитие территории составят около 6,9 миллиарда рублей, а поступления в бюджет города после реализации проекта – почти 134 миллиона рублей в год", - отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества, на одном из указанных участков инвестор построит более 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также школу и детский сад. Второй неэффективно используемый участок займет коммунальная база, а также площадка для планируемого расширения 11-го автобусного парка.