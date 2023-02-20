Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/militarizatsiya-1853187358.html
Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии
Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии - РИА Новости, 20.02.2023
Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнтатьев заявил о начале процесса милитаризации Молдавии. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:47
2023-02-20T15:47
в мире
молдавия
днестр
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнтатьев заявил о начале процесса милитаризации Молдавии. "Ситуация, действительно, очень сложная, потому что действительно начался процесс милитаризации. И заявления мы слышим из уст политиков, чиновников, представителей парламента (Молдавии) милитаристского характера, очень недальновидные и опасные", - сказал он в эфире "России 24". Игнатьев также назвал контрпродуктивными заявления нового премьера Молдавии Дорина Речана о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. "Молдавская сторона практически три десятилетия заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции, заявляет о том, что российские войска должны быть выведены... Ситуация весьма тревожная, контекст тоже достаточно сложный", - добавил он. "Мы считаем, что единственный способ, согласно которому можно думать о завершении миротворческой операции - это достижение окончательного, справедливого, всеобъемлющего урегулирования Приднестровского конфликта... Все остальное недопустимо и контрпродуктивно", - подчеркнул глава МИД Приднестровья. Он отметил, что единственными гарантами безопасности и стабильности на Днестре являются миротворческие силы и государственность Приднестровья. Парламент Молдавии в четверг утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. Ранее он, еще будучи в статусе кандидата в премьеры, заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления нового премьера Молдавии по Приднестровью, рекомендовал властям страны "быть весьма и весьма осторожными".
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
https://ria.ru/20230219/moldaviya-1852943499.html
https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853138959.html
молдавия
днестр
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, днестр, россия, дмитрий песков
В мире, Молдавия, Днестр, Россия, Дмитрий Песков
15:47 20.02.2023
 
Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о начале процесса милитаризации Молдавии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнтатьев заявил о начале процесса милитаризации Молдавии.
"Ситуация, действительно, очень сложная, потому что действительно начался процесс милитаризации. И заявления мы слышим из уст политиков, чиновников, представителей парламента (Молдавии) милитаристского характера, очень недальновидные и опасные", - сказал он в эфире "России 24".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00
"Это все изменит". Власти Молдавии перешли черту
Игнатьев также назвал контрпродуктивными заявления нового премьера Молдавии Дорина Речана о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.
"Молдавская сторона практически три десятилетия заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции, заявляет о том, что российские войска должны быть выведены... Ситуация весьма тревожная, контекст тоже достаточно сложный", - добавил он.
"Мы считаем, что единственный способ, согласно которому можно думать о завершении миротворческой операции - это достижение окончательного, справедливого, всеобъемлющего урегулирования Приднестровского конфликта... Все остальное недопустимо и контрпродуктивно", - подчеркнул глава МИД Приднестровья.
Он отметил, что единственными гарантами безопасности и стабильности на Днестре являются миротворческие силы и государственность Приднестровья.
Участницы акции протеста оппозиции против роста тарифов на электроэнергию и роста цен у здания парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 10:42
В Совфеде предупредили о последствиях раскручивания США события в Молдавии
Парламент Молдавии в четверг утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. Ранее он, еще будучи в статусе кандидата в премьеры, заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления нового премьера Молдавии по Приднестровью, рекомендовал властям страны "быть весьма и весьма осторожными".
Экс-президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 13:10
Додон призвал власти Молдавии воздержаться от милитаристских заявлений
 
В миреМолдавияДнестрРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала