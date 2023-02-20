https://ria.ru/20230220/militarizatsiya-1853187358.html
Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии
Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии - РИА Новости, 20.02.2023
Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнтатьев заявил о начале процесса милитаризации Молдавии. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:47
2023-02-20T15:47
2023-02-20T15:47
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дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнтатьев заявил о начале процесса милитаризации Молдавии. "Ситуация, действительно, очень сложная, потому что действительно начался процесс милитаризации. И заявления мы слышим из уст политиков, чиновников, представителей парламента (Молдавии) милитаристского характера, очень недальновидные и опасные", - сказал он в эфире "России 24". Игнатьев также назвал контрпродуктивными заявления нового премьера Молдавии Дорина Речана о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. "Молдавская сторона практически три десятилетия заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции, заявляет о том, что российские войска должны быть выведены... Ситуация весьма тревожная, контекст тоже достаточно сложный", - добавил он. "Мы считаем, что единственный способ, согласно которому можно думать о завершении миротворческой операции - это достижение окончательного, справедливого, всеобъемлющего урегулирования Приднестровского конфликта... Все остальное недопустимо и контрпродуктивно", - подчеркнул глава МИД Приднестровья. Он отметил, что единственными гарантами безопасности и стабильности на Днестре являются миротворческие силы и государственность Приднестровья. Парламент Молдавии в четверг утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. Ранее он, еще будучи в статусе кандидата в премьеры, заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления нового премьера Молдавии по Приднестровью, рекомендовал властям страны "быть весьма и весьма осторожными".
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
https://ria.ru/20230219/moldaviya-1852943499.html
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в мире, молдавия, днестр, россия, дмитрий песков
В мире, Молдавия, Днестр, Россия, Дмитрий Песков
Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии
Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о начале процесса милитаризации Молдавии
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнтатьев заявил
о начале процесса милитаризации Молдавии.
"Ситуация, действительно, очень сложная, потому что действительно начался процесс милитаризации. И заявления мы слышим из уст политиков, чиновников, представителей парламента (Молдавии) милитаристского характера, очень недальновидные и опасные", - сказал он в эфире "России 24".
Игнатьев также назвал контрпродуктивными заявления нового премьера Молдавии Дорина Речана о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.
"Молдавская сторона практически три десятилетия заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции, заявляет о том, что российские войска должны быть выведены... Ситуация весьма тревожная, контекст тоже достаточно сложный", - добавил он.
"Мы считаем, что единственный способ, согласно которому можно думать о завершении миротворческой операции - это достижение окончательного, справедливого, всеобъемлющего урегулирования Приднестровского конфликта... Все остальное недопустимо и контрпродуктивно", - подчеркнул глава МИД Приднестровья.
Он отметил, что единственными гарантами безопасности и стабильности на Днестре
являются миротворческие силы и государственность Приднестровья.
Парламент Молдавии в четверг утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. Ранее он, еще будучи в статусе кандидата в премьеры, заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя заявления нового премьера Молдавии по Приднестровью, рекомендовал властям страны "быть весьма и весьма осторожными".