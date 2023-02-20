https://ria.ru/20230220/militarizatsiya-1853187358.html

Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии

Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии - РИА Новости, 20.02.2023

Глава МИД Приднестровья заявил о начале процесса милитаризации Молдавии

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнтатьев заявил о начале процесса милитаризации Молдавии. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:47

2023-02-20T15:47

2023-02-20T15:47

в мире

молдавия

днестр

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнтатьев заявил о начале процесса милитаризации Молдавии. "Ситуация, действительно, очень сложная, потому что действительно начался процесс милитаризации. И заявления мы слышим из уст политиков, чиновников, представителей парламента (Молдавии) милитаристского характера, очень недальновидные и опасные", - сказал он в эфире "России 24". Игнатьев также назвал контрпродуктивными заявления нового премьера Молдавии Дорина Речана о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. "Молдавская сторона практически три десятилетия заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции, заявляет о том, что российские войска должны быть выведены... Ситуация весьма тревожная, контекст тоже достаточно сложный", - добавил он. "Мы считаем, что единственный способ, согласно которому можно думать о завершении миротворческой операции - это достижение окончательного, справедливого, всеобъемлющего урегулирования Приднестровского конфликта... Все остальное недопустимо и контрпродуктивно", - подчеркнул глава МИД Приднестровья. Он отметил, что единственными гарантами безопасности и стабильности на Днестре являются миротворческие силы и государственность Приднестровья. Парламент Молдавии в четверг утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. Ранее он, еще будучи в статусе кандидата в премьеры, заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления нового премьера Молдавии по Приднестровью, рекомендовал властям страны "быть весьма и весьма осторожными".

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

https://ria.ru/20230219/moldaviya-1852943499.html

https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853138959.html

молдавия

днестр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, днестр, россия, дмитрий песков