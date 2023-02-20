https://ria.ru/20230220/marafon-1853208824.html

Марафон по сбору средств на экипировку военных провели в Адыгее

Марафон по сбору средств на экипировку военных провели в Адыгее - РИА Новости, 20.02.2023

Марафон по сбору средств на экипировку военных провели в Адыгее

Благотворительный марафон по сбору средств на закупку снаряжения и медикаментов для военнослужащих из Адыгеи провели в республике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:04

2023-02-20T17:04

2023-02-20T17:04

республика адыгея

республика адыгея

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МАЙКОП, 20 фев – РИА Новости. Благотворительный марафон по сбору средств на закупку снаряжения и медикаментов для военнослужащих из Адыгеи провели в республике, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона."В республиканской столице состоялся благотворительный марафон в рамках акции "Все для Победы!". Мероприятие было организовано ОНФ по Адыгее на базе Адыгейского госуниверситета", - говорится в сообщении.Отмечается, что в марафоне приняло участие руководство Госсовета-Хасэ и Кабмина Адыгеи, регионального отделения "Единой России", представители Объединенного стратегического командования Южного военного округа, религиозных конфессий, студенты, трудовые коллективы и ветераны. Руководитель администрации главы Адыгеи Владимир Свеженец в ходе марафона подчеркнул необходимость сплочения, оказания поддержки бойцам и жителям освобожденных территорий."От имени главы Адыгеи руководитель администрации поблагодарил всех неравнодушных жителей республики... Все средства, собранные в Адыгее, пойдут на закупку военного снаряжения, теплых вещей, квадрокоптеров, медикаментов для военнослужащих из республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что акцию поддержали также мастера искусств республики и главные творческие коллективы Адыгеи.

https://ria.ru/20221201/obyazatelstva-1835551544.html

республика адыгея

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея