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Липецкие аграрии купили в лизинг сельхозтехнику на 2,5 млрд рублей - РИА Новости, 20.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230220/lizing-1853126252.html
Липецкие аграрии купили в лизинг сельхозтехнику на 2,5 млрд рублей
Липецкие аграрии купили в лизинг сельхозтехнику на 2,5 млрд рублей - РИА Новости, 20.02.2023
Липецкие аграрии купили в лизинг сельхозтехнику на 2,5 млрд рублей
Липецкие аграрии приобрели в 2022 году по лизинговым программам 402 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 2,5 миллиарда рублей, что значительно больше,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:25
2023-02-20T12:25
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Липецкие аграрии приобрели в 2022 году по лизинговым программам 402 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 2,5 миллиарда рублей, что значительно больше, чем годом ранее, когда было поставлено 150 единиц сельхозтехники на сумму 850 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, парк сельхозтехники в регионе состоит почти из пяти тысяч тракторов, более двух тысяч зерноуборочных комбайнов, стольких же грузовых автомобилей и сеялок. Комбайны для уборки кукурузы, картофеля и кормов, а также свеклоуборочные машины, культиваторы, плуги, косилки, жатки, пресс-подборщики – всё это имеется в достаточном количестве для выполнения полевых работ в 2023 году.Артамонов отметил, что в 2022 году липецкие аграрии обновили рекорд, закупив новых сельхозмашин и специализированного оборудования в общей сложности на 6,1 миллиарда рублей. Всего за год было приобретено более 850 единиц сельскохозяйственной техники. Большую роль в модернизации АПК играет поддержка, которую оказывает государство."Агропромышленный комплекс региона хорошо развит и продолжает осваивать новые технологии, модернизировать производство, обновлять парк техники. Мы стараемся оказывать нашим аграриям всю необходимую поддержку", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
12:25 20.02.2023
 

Липецкие аграрии купили в лизинг сельхозтехнику на 2,5 млрд рублей

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Липецкие аграрии приобрели в 2022 году по лизинговым программам 402 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 2,5 миллиарда рублей, что значительно больше, чем годом ранее, когда было поставлено 150 единиц сельхозтехники на сумму 850 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, парк сельхозтехники в регионе состоит почти из пяти тысяч тракторов, более двух тысяч зерноуборочных комбайнов, стольких же грузовых автомобилей и сеялок. Комбайны для уборки кукурузы, картофеля и кормов, а также свеклоуборочные машины, культиваторы, плуги, косилки, жатки, пресс-подборщики – всё это имеется в достаточном количестве для выполнения полевых работ в 2023 году.
Артамонов отметил, что в 2022 году липецкие аграрии обновили рекорд, закупив новых сельхозмашин и специализированного оборудования в общей сложности на 6,1 миллиарда рублей. Всего за год было приобретено более 850 единиц сельскохозяйственной техники. Большую роль в модернизации АПК играет поддержка, которую оказывает государство.
"Агропромышленный комплекс региона хорошо развит и продолжает осваивать новые технологии, модернизировать производство, обновлять парк техники. Мы стараемся оказывать нашим аграриям всю необходимую поддержку", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 11:08Липецкая область
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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