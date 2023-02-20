https://ria.ru/20230220/lizing-1853126252.html

Липецкие аграрии купили в лизинг сельхозтехнику на 2,5 млрд рублей

Липецкие аграрии купили в лизинг сельхозтехнику на 2,5 млрд рублей - РИА Новости, 20.02.2023

Липецкие аграрии купили в лизинг сельхозтехнику на 2,5 млрд рублей

Липецкие аграрии приобрели в 2022 году по лизинговым программам 402 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 2,5 миллиарда рублей, что значительно больше,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:25

2023-02-20T12:25

2023-02-20T12:25

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Липецкие аграрии приобрели в 2022 году по лизинговым программам 402 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 2,5 миллиарда рублей, что значительно больше, чем годом ранее, когда было поставлено 150 единиц сельхозтехники на сумму 850 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, парк сельхозтехники в регионе состоит почти из пяти тысяч тракторов, более двух тысяч зерноуборочных комбайнов, стольких же грузовых автомобилей и сеялок. Комбайны для уборки кукурузы, картофеля и кормов, а также свеклоуборочные машины, культиваторы, плуги, косилки, жатки, пресс-подборщики – всё это имеется в достаточном количестве для выполнения полевых работ в 2023 году.Артамонов отметил, что в 2022 году липецкие аграрии обновили рекорд, закупив новых сельхозмашин и специализированного оборудования в общей сложности на 6,1 миллиарда рублей. Всего за год было приобретено более 850 единиц сельскохозяйственной техники. Большую роль в модернизации АПК играет поддержка, которую оказывает государство."Агропромышленный комплекс региона хорошо развит и продолжает осваивать новые технологии, модернизировать производство, обновлять парк техники. Мы стараемся оказывать нашим аграриям всю необходимую поддержку", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230217/sotrudnichestvo-1852606397.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область