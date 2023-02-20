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Лавина, которая сошла в горах Сочи, задела газовую конструкцию - РИА Новости, 20.02.2023
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Лавина, которая сошла в горах Сочи, задела газовую конструкцию
Лавина, которая сошла в горах Сочи, задела газовую конструкцию - РИА Новости, 20.02.2023
Лавина, которая сошла в горах Сочи, задела газовую конструкцию
Лавина, которая сошла в сочинском посёлке Эсто-Садок, задела конструкцию "Сочигоргаза", сейчас на месте работают специалисты, сообщили РИА Новости в аварийной... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:08
2023-02-20T18:38
происшествия
жкх
сочи
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Лавина, которая сошла в сочинском посёлке Эсто-Садок, задела конструкцию "Сочигоргаза", сейчас на месте работают специалисты, сообщили РИА Новости в аварийной службе предприятия.В соцсетях появилось видео, в котором большая снежная лавина в горах Сочи сносит объемную металлическую конструкцию. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, лавина задела только оградительные сетки и снежную пушку, никто не пострадал."На самом деле никто не пострадал, все в штатном режиме. Работают специалисты (на месте -ред.)", - сказала собеседница агентства.Как пояснили в аварийной службе "Сочигоргаз", сошел мост газовой службы, скорее всего на время восстановительных работ от газа будут отключены некоторые районы.В Сочи до 20 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют в этот период мокрый снег, дождь в прибрежной зоне, сильные снегопады в горах. Непогода уже спровоцировала ряд неблагоприятных ситуаций, так, на курорте, уровень воды в реках Хостинского и Лазаревского районов достиг неблагоприятных отметок. В результате ливней также была частично подмыта переправа в селе Каткова, щель через реку Чемит, ее начнут восстанавливать после того, как прекратится дождь.Сейчас на курорте работает городской оперативный штаб, представители районных администраций организовали дежурство в поселениях, расположенных близ рек и водоёмов. Как позже уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, лавина сошедшая с гор задела водовод и газовод низкого давления. На месте работают коммунальщики, в Олимпийскую деревню организован подвоз воды. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта "Роза Хутор", который находится в районе, где сошла лавина, водоснабжение на объекты компании, в частности Олимпийской деревни, подаётся без перебоев.
https://ria.ru/20230220/voda-1853228453.html
https://ria.ru/20230220/kurort-1853233816.html
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происшествия, жкх, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, ЖКХ, Сочи, Россия, Краснодарский край
18:08 20.02.2023 (обновлено: 18:38 20.02.2023)
 
Лавина, которая сошла в горах Сочи, задела газовую конструкцию

В сочинском поселке Эсто-Садок сошедшая лавина задела конструкцию "Сочигоргаза"

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Лавина, которая сошла в сочинском посёлке Эсто-Садок, задела конструкцию "Сочигоргаза", сейчас на месте работают специалисты, сообщили РИА Новости в аварийной службе предприятия.
В соцсетях появилось видео, в котором большая снежная лавина в горах Сочи сносит объемную металлическую конструкцию. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, лавина задела только оградительные сетки и снежную пушку, никто не пострадал.
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"На самом деле никто не пострадал, все в штатном режиме. Работают специалисты (на месте -ред.)", - сказала собеседница агентства.
Как пояснили в аварийной службе "Сочигоргаз", сошел мост газовой службы, скорее всего на время восстановительных работ от газа будут отключены некоторые районы.
В Сочи до 20 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют в этот период мокрый снег, дождь в прибрежной зоне, сильные снегопады в горах. Непогода уже спровоцировала ряд неблагоприятных ситуаций, так, на курорте, уровень воды в реках Хостинского и Лазаревского районов достиг неблагоприятных отметок. В результате ливней также была частично подмыта переправа в селе Каткова, щель через реку Чемит, ее начнут восстанавливать после того, как прекратится дождь.
Сейчас на курорте работает городской оперативный штаб, представители районных администраций организовали дежурство в поселениях, расположенных близ рек и водоёмов. Как позже уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, лавина сошедшая с гор задела водовод и газовод низкого давления. На месте работают коммунальщики, в Олимпийскую деревню организован подвоз воды. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта "Роза Хутор", который находится в районе, где сошла лавина, водоснабжение на объекты компании, в частности Олимпийской деревни, подаётся без перебоев.
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