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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 74,5 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 74,5 рубля - РИА Новости, 20.02.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 74,5 рубля

Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 74,5 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:29

2023-02-20T19:29

2023-02-20T19:30

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 74,5 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 21 копейку - до 74,5 рубля, юаня - на 11 копеек, до 10,87 рубля, евро - на 33 копейки, до 79,63 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, московская биржа, доллар, рубль, юань