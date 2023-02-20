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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 74,5 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 74,5 рубля - РИА Новости, 20.02.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 74,5 рубля
Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 74,5 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:29
2023-02-20T19:29
2023-02-20T19:30
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 74,5 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 21 копейку - до 74,5 рубля, юаня - на 11 копеек, до 10,87 рубля, евро - на 33 копейки, до 79,63 рубля.
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экономика, россия, московская биржа, доллар, рубль, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Доллар, Рубль, Юань
19:29 20.02.2023 (обновлено: 19:30 20.02.2023)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 74,5 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 20 февраля вырос до 74,5 рубля, юаня — до 10,87