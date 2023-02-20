https://ria.ru/20230220/kredity-1853155395.html

ВТБ выделил льготные кредиты производителям электроники на 70 млрд рублей

ВТБ выделил льготные кредиты производителям электроники на 70 млрд рублей - РИА Новости, 20.02.2023

ВТБ выделил льготные кредиты производителям электроники на 70 млрд рублей

ВТБ предоставил корпоративным клиентам более 70 миллиардов рублей по программе льготного кредитования производителей электроники, являясь крупнейшим кредитором... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:04

2023-02-20T14:04

2023-02-20T14:04

втб

технологии

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. ВТБ предоставил корпоративным клиентам более 70 миллиардов рублей по программе льготного кредитования производителей электроники, являясь крупнейшим кредитором в рамках программы, сообщает пресс-служба банка.В этом году период льготного кредитования увеличен с 1 до 5 лет.Программа поддержки производителей электроники запущена в марте прошлого года. Льготным кредитованием в ВТБ воспользовались как крупные компании радиоэлектронной отрасли, так и представители среднего и малого бизнеса.По расширенным в январе условиям программы клиенты могут получить кредиты не только на производство вычислительной техники (компьютеров, ноутбуков, планшетов, серверов, систем хранения данных), но и телекоммуникационного и офисного оборудования, в том числе принтеров, сканеров, факсов, мобильных и стационарных телефонов. Размер кредита составляет от 3 до 100 миллиардов рублей."Поддержка социально-значимых отраслей, которые способствуют укреплению экономики страны, – один из наших приоритетов. ВТБ принимает активное участие как в разработке, так и в реализации государственных программ льготного кредитования IT-отрасли. Мы предлагаем нашим клиентам комплексные финансовые решения, которые позволяют им реализовать долгосрочные планы", - сообщил старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук.По словам руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко, банк участвует более чем в 20 госпрограммах, направленных на развитие базовых отраслей, а также решение точечных вопросов в различных сферах экономики."В том числе мы особое внимание уделяем мерам поддержки промышленной электроники, от которой зависит уровень технологичности во всех отраслях", − отметил Еременко, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230214/rassrochka-1851927889.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, технологии