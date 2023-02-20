https://ria.ru/20230220/kpp-1853225118.html

Польша ограничит движение на последнем работающем КПП с Белоруссией

Польша ограничит движение на последнем работающем КПП с Белоруссией - РИА Новости, 20.02.2023

Польша ограничит движение на последнем работающем КПП с Белоруссией

Польша закрывает движение белорусских грузовиков на последнем работающем пункте пропуска между двумя странами "Кукурыки — Козловичи", сообщило на своем сайте... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:38

2023-02-20T17:38

2023-02-20T18:49

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ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Польша закрывает движение белорусских грузовиков на последнем работающем пункте пропуска между двумя странами "Кукурыки — Козловичи", сообщило на своем сайте Министерство внутренних дел и администрации страны.В ведомстве добавили, что это стало ответом на действия Минска. Там также уточнили, что исключение сделают для фур, зарегистрированных в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Уточняется также, что для легкового транспорта остается только пункт пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны — "Брест").Ранее глава министерства Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь два погранпункта: один для пропуска легкового транспорта, другой — для грузового.В ответ Минск ограничил выезд грузовикам, зарегистрированным в соседней республике. С 18 февраля они могут попасть в страну только через польско-белорусскую границу.По информации госпогранкомитета Белоруссии, ранее закрытие пункта пропуска "Бобровники" ("Берестовица") привело к перераспределению транспорта и увеличению нагрузки на другие маршруты. По данным комитета на 18.00 мск, на КПП "Козловичи" ("Кукурыки") на границе с Польшей выезда из республики ожидают свыше 150 фур. Очереди также собираются в пунктах пропуска на границе с Литвой. На КПП "Котловка" скопилось более 50 фур, на "Каменном логе" — более 70. На границе с Латвией очередей из грузовиков пока нет.

https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852769149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, белоруссия