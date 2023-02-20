https://ria.ru/20230220/koronavirus-1853091543.html
В России за сутки госпитализировали 639 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 639 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2023
В России за сутки госпитализировали 639 заболевших COVID-19
Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 30 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:03
2023-02-20T11:03
2023-02-20T11:12
общество
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россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 30 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 639 человек, на 20% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 398 человек, или на 9,9% меньше в сравнении с 19 февраля 2023 года. Выявлено 12 076 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 30 человек", - говорится в сообщении. В штабе также отметили, что показатель госпитализаций за неделю на 100 тысяч населения составил 6,3 и вырос на 10,5%. Рост числа госпитализаций произошел в 60 субъектах, в том числе в 29 - более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 65,0, вырос на 20,3%. Рост заболеваемости отмечен в 77 субъектах, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
11:03 20.02.2023 (обновлено: 11:12 20.02.2023)
В России за сутки госпитализировали 639 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 12 076 случаев COVID-19, выздоровели 8398, умерли 30 человек
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 30 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 639 человек, на 20% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах.
"Выздоровело за сутки 8 398 человек, или на 9,9% меньше в сравнении с 19 февраля 2023 года. Выявлено 12 076 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 30 человек", - говорится в сообщении. В штабе также отметили, что показатель госпитализаций за неделю на 100 тысяч населения составил 6,3 и вырос на 10,5%. Рост числа госпитализаций произошел в 60 субъектах, в том числе в 29 - более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 65,0, вырос на 20,3%. Рост заболеваемости отмечен в 77 субъектах, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране.