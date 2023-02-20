Иран раскритиковал решение не приглашать в Мюнхен Москву и Тегеран
МИД Ирана: конференция по безопасности в Мюнхене проводится ради войны, а не мира
© AP Photo / Michael ProbstВход в отель "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
© AP Photo / Michael Probst
Вход в отель "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник заявил, что конференция в Мюнхене по международной безопасности, куда не были приглашены Иран и Россия, проводится ради войны.
"Мюнхенская конференция проводится во имя безопасности – да, но и ради войны и удовлетворения интересов поджигателей войны. Организовать такую конференцию под названием "международная безопасность" и не пригласить Иран и Россию — это значит, что они воспользовались возможностью, чтобы предложить свои различные взгляды на международный порядок и безопасность", - приводит агентство Tasnim слова Канаани.
Мюнхенская конференция по безопасности началась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует делегация РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральной темой конференции стал кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. В этом году представители Киева потребовали в рамках форума поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные и фосфорные снаряды. Конференция прошла на фоне массовой демонстрации в Мюнхене, на которую по данным полиции собралось приблизительно 10 тысяч человек. Участники протеста призывали к мирным переговорам и прекращению поставок оружия Киеву. С собой на демонстрацию мюнхенцы и гости баварской столицы брали плакаты с надписями наподобие "враг сидит не в России, а в Брюсселе и Берлине".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
19 февраля, 08:00Мюнхен уже не тот