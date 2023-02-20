https://ria.ru/20230220/konferentsiya-1853108083.html

Иран раскритиковал решение не приглашать в Мюнхен Москву и Тегеран

Иран раскритиковал решение не приглашать в Мюнхен Москву и Тегеран - РИА Новости, 20.02.2023

Иран раскритиковал решение не приглашать в Мюнхен Москву и Тегеран

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник заявил, что конференция в Мюнхене по международной безопасности, куда не были приглашены Иран и... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:40

2023-02-20T11:40

2023-02-20T11:40

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

россия

иран

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник заявил, что конференция в Мюнхене по международной безопасности, куда не были приглашены Иран и Россия, проводится ради войны. "Мюнхенская конференция проводится во имя безопасности – да, но и ради войны и удовлетворения интересов поджигателей войны. Организовать такую конференцию под названием "международная безопасность" и не пригласить Иран и Россию — это значит, что они воспользовались возможностью, чтобы предложить свои различные взгляды на международный порядок и безопасность", - приводит агентство Tasnim слова Канаани. Мюнхенская конференция по безопасности началась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует делегация РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральной темой конференции стал кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. В этом году представители Киева потребовали в рамках форума поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные и фосфорные снаряды. Конференция прошла на фоне массовой демонстрации в Мюнхене, на которую по данным полиции собралось приблизительно 10 тысяч человек. Участники протеста призывали к мирным переговорам и прекращению поставок оружия Киеву. С собой на демонстрацию мюнхенцы и гости баварской столицы брали плакаты с надписями наподобие "враг сидит не в России, а в Брюсселе и Берлине". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мюнхенская конференция по безопасности, в мире, россия, иран