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Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
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Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР
Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР
Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи 18 и 20 февраля, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T05:44
2023-02-20T05:49
оон
совет безопасности оон
фумио кисида
япония
южная корея
японское море
в мире
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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи 18 и 20 февраля, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Северная Корея утром в понедельник произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе, причиненном воздушным и морским судам, к этому часу нет. Военные Южной Кореи сообщили, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо. КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно. Всего с начала года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
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оон, совет безопасности оон, фумио кисида, япония, южная корея, японское море, в мире
ООН, Совет Безопасности ООН, Фумио Кисида, Япония, Южная Корея, Японское море, В мире
05:44 20.02.2023 (обновлено: 05:49 20.02.2023)
 
Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР

Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР 18 и 20 февраля

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи 18 и 20 февраля, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Вслед за пуском ракеты межконтинентального класса позавчера теперь пуск баллистических ракет, поэтому мы запросили внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Необходимо продолжить сбор информации, сохранять бдительность и углублять взаимодействие с США и Южной Кореей", - сказал Кисида журналистам.

Северная Корея утром в понедельник произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе, причиненном воздушным и морским судам, к этому часу нет. Военные Южной Кореи сообщили, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо.
КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно.
Всего с начала года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
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ООНСовет Безопасности ООНФумио КисидаЯпонияЮжная КореяЯпонское мореВ мире
 
 
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