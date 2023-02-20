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Все выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии

Все выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 20.02.2023

Все выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии

Все ракеты, выпущенные Северной Кореей, упали вне исключительной экономической зоны Японии, со ссылкой на министерство обороны передает телеканал NHK. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T02:02

2023-02-20T02:02

2023-02-20T02:35

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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Все ракеты, выпущенные Северной Кореей, упали вне исключительной экономической зоны Японии, со ссылкой на министерство обороны передает телеканал NHK. Ранее сообщалось о трех пусках в понедельник. При этом министерство обороны отмечает, что были выпущены "несколько ракет". Все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб, идет сбор информации. Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.

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