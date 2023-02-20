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Все выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии
Все выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 20.02.2023
Все выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии
Все ракеты, выпущенные Северной Кореей, упали вне исключительной экономической зоны Японии, со ссылкой на министерство обороны передает телеканал NHK. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T02:02
2023-02-20T02:02
2023-02-20T02:35
япония
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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Все ракеты, выпущенные Северной Кореей, упали вне исключительной экономической зоны Японии, со ссылкой на министерство обороны передает телеканал NHK. Ранее сообщалось о трех пусках в понедельник. При этом министерство обороны отмечает, что были выпущены "несколько ракет". Все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб, идет сбор информации. Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
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япония, в мире
02:02 20.02.2023 (обновлено: 02:35 20.02.2023)
Все выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии
NHK: все ракеты, выпущенные КНДР, упали вне исключительной экономической зоны Японии