https://ria.ru/20230220/kndr-1853040513.html

КНДР провела новый пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

КНДР провела новый пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 20.02.2023

КНДР провела новый пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, снаряд уже упал, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T01:37

2023-02-20T01:37

2023-02-20T01:37

япония

в мире

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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, снаряд уже упал, сообщила служба безопасности на море Японии. Позже служба безопасности на море Японии сообщила о втором и третьем пуске ракет с территории КНДР, по данным службы, они уже упали. Всего с начала года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год 37 пусков.

https://ria.ru/20230218/g7-1852895180.html

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