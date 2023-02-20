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КНДР провела новый пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
КНДР провела новый пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 20.02.2023
КНДР провела новый пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, снаряд уже упал, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T01:37
2023-02-20T01:37
2023-02-20T01:37
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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, снаряд уже упал, сообщила служба безопасности на море Японии. Позже служба безопасности на море Японии сообщила о втором и третьем пуске ракет с территории КНДР, по данным службы, они уже упали. Всего с начала года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год 37 пусков.
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япония, в мире
КНДР провела новый пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
Служба безопасности на море Японии: КНДР провела новый пуск баллистической ракеты
ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, снаряд уже упал, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Предположительно, баллистическая ракета уже упала. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - сообщила служба безопасности на море в 7.08 (01.08 мск).
Позже служба безопасности на море Японии сообщила о втором и третьем пуске ракет с территории КНДР, по данным службы, они уже упали.
Всего с начала года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год 37 пусков.