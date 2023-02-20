https://ria.ru/20230220/kndr-1853040196.html

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 20.02.2023

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T01:22

2023-02-20T01:22

2023-02-20T01:22

японское море

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. "Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - ред.) моря", - говорится в сообщении агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20230219/ucheniya-1852942824.html

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японское море, в мире