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КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 20.02.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T01:22
2023-02-20T01:22
2023-02-20T01:22
японское море
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. "Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - ред.) моря", - говорится в сообщении агентства.
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японское море, в мире
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
"Ренхап": КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря