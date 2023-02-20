https://ria.ru/20230220/kitay-1853213127.html

Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И

Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И - РИА Новости, 20.02.2023

Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И

Венгрия и Китай должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:14

2023-02-20T17:14

2023-02-20T17:18

в мире

венгрия

китай

пекин

ван и (политик)

петер сийярто

виктор орбан

оон

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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгрия и Китай должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию. "В этом мире, полном опасностей и беспокойств, Китаю и Венгрии надо продолжать многостороннее сотрудничество, надо поддерживать многополярность... и центральную помощь ООН в том, чтобы в мире было больше сотрудничества и понимания и меньше непонимания", - сказал Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, трансляция которой велась в аккаунте Сийярто в Facebook*. Ван И сообщил, что в ходе встречи накануне с премьером Венгрии Виктором Орбаном передал ему официальное приглашение выступить на форуме высокого уровня "Один пояс - один путь" в Пекине и представить флагманские проекты венгерско-китайского сотрудничества, например, строительство железной дороги между Будапештом и Белградом. "Китай будет продолжать дружественное сотрудничество с Венгрией... Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество с Венгрией и Евросоюзом во всех направлениях", - указал Ван И.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230128/sholts-1848145295.html

https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846883925.html

венгрия

китай

пекин

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, венгрия, китай, пекин, ван и (политик), петер сийярто, виктор орбан, оон