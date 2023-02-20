17:14 20.02.2023 (обновлено: 17:18 20.02.2023)
Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И
Ван И заявил, что Венгрия и Китай должны поддерживать наступление многополярного мира
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгрия и Китай должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию.
"В этом мире, полном опасностей и беспокойств, Китаю и Венгрии надо продолжать многостороннее сотрудничество, надо поддерживать многополярность... и центральную помощь ООН в том, чтобы в мире было больше сотрудничества и понимания и меньше непонимания", - сказал Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, трансляция которой велась в аккаунте Сийярто в Facebook*.
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Ван И сообщил, что в ходе встречи накануне с премьером Венгрии Виктором Орбаном передал ему официальное приглашение выступить на форуме высокого уровня "Один пояс - один путь" в Пекине и представить флагманские проекты венгерско-китайского сотрудничества, например, строительство железной дороги между Будапештом и Белградом.
"Китай будет продолжать дружественное сотрудничество с Венгрией... Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество с Венгрией и Евросоюзом во всех направлениях", - указал Ван И.
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