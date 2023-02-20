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Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И - РИА Новости, 20.02.2023
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Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И
Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И - РИА Новости, 20.02.2023
Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И
Венгрия и Китай должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:14
2023-02-20T17:18
в мире
венгрия
китай
пекин
ван и (политик)
петер сийярто
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгрия и Китай должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию. "В этом мире, полном опасностей и беспокойств, Китаю и Венгрии надо продолжать многостороннее сотрудничество, надо поддерживать многополярность... и центральную помощь ООН в том, чтобы в мире было больше сотрудничества и понимания и меньше непонимания", - сказал Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, трансляция которой велась в аккаунте Сийярто в Facebook*. Ван И сообщил, что в ходе встречи накануне с премьером Венгрии Виктором Орбаном передал ему официальное приглашение выступить на форуме высокого уровня "Один пояс - один путь" в Пекине и представить флагманские проекты венгерско-китайского сотрудничества, например, строительство железной дороги между Будапештом и Белградом. "Китай будет продолжать дружественное сотрудничество с Венгрией... Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество с Венгрией и Евросоюзом во всех направлениях", - указал Ван И.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230128/sholts-1848145295.html
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в мире, венгрия, китай, пекин, ван и (политик), петер сийярто, виктор орбан, оон
В мире, Венгрия, Китай, Пекин, Ван И (политик), Петер Сийярто, Виктор Орбан, ООН
17:14 20.02.2023 (обновлено: 17:18 20.02.2023)
 
Венгрия и Китай должны поддерживать многополярность, заявил Ван И

Ван И заявил, что Венгрия и Китай должны поддерживать наступление многополярного мира

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгрия и Китай должны поддерживать многостороннее сотрудничество и наступление многополярного мира, заявил член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита в Венгрию.
"В этом мире, полном опасностей и беспокойств, Китаю и Венгрии надо продолжать многостороннее сотрудничество, надо поддерживать многополярность... и центральную помощь ООН в том, чтобы в мире было больше сотрудничества и понимания и меньше непонимания", - сказал Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, трансляция которой велась в аккаунте Сийярто в Facebook*.
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Ван И сообщил, что в ходе встречи накануне с премьером Венгрии Виктором Орбаном передал ему официальное приглашение выступить на форуме высокого уровня "Один пояс - один путь" в Пекине и представить флагманские проекты венгерско-китайского сотрудничества, например, строительство железной дороги между Будапештом и Белградом.
"Китай будет продолжать дружественное сотрудничество с Венгрией... Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество с Венгрией и Евросоюзом во всех направлениях", - указал Ван И.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреВенгрияКитайПекинВан И (политик)Петер СийяртоВиктор ОрбанООН
 
 
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