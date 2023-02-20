https://ria.ru/20230220/kitay-1853155236.html

Турбизнес России ждет дату возобновления безвизовых поездок в Китай

Турбизнес России ждет дату возобновления безвизовых поездок в Китай - РИА Новости, 20.02.2023

Турбизнес России ждет дату возобновления безвизовых поездок в Китай

Сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем по факту не означает начала работы как с одной, так и с... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:06

2023-02-20T14:06

2023-02-20T14:06

туризм

новости - туризм

россия

китай

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем по факту не означает начала работы как с одной, так и с другой стороны, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Дата возобновления таких поездок не названа пока. В настоящее время происходит урегулирование ряда технических вопросов, один из главных в этом перечне – обмен списками уполномоченных туроператоров", – сказала она.Однако, по словам Ломидзе, необходимо понимать, что даже предоставление такой информации не будет означать возобновления программы, пока обе стороны не договорятся и не обнародуют дату – с какого момента можно начать формировать группы, добавила она.Ранее в понедельник РБК со ссылкой на Минэкономразвития сообщило, что межправительственное соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие после приостановки в связи с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20230220/rossiya-1853038563.html

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новости - туризм, россия, китай, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)