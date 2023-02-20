https://ria.ru/20230220/kitay-1853155236.html
Турбизнес России ждет дату возобновления безвизовых поездок в Китай
Турбизнес России ждет дату возобновления безвизовых поездок в Китай - РИА Новости, 20.02.2023
Турбизнес России ждет дату возобновления безвизовых поездок в Китай
Сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем по факту не означает начала работы как с одной, так и с... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:06
2023-02-20T14:06
2023-02-20T14:06
туризм
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россия
китай
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем по факту не означает начала работы как с одной, так и с другой стороны, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Дата возобновления таких поездок не названа пока. В настоящее время происходит урегулирование ряда технических вопросов, один из главных в этом перечне – обмен списками уполномоченных туроператоров", – сказала она.Однако, по словам Ломидзе, необходимо понимать, что даже предоставление такой информации не будет означать возобновления программы, пока обе стороны не договорятся и не обнародуют дату – с какого момента можно начать формировать группы, добавила она.Ранее в понедельник РБК со ссылкой на Минэкономразвития сообщило, что межправительственное соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие после приостановки в связи с пандемией коронавируса.
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новости - туризм, россия, китай, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Турбизнес России ждет дату возобновления безвизовых поездок в Китай
АТОР: даты возобновления безвизовых групповых поездок в Китай пока не определены