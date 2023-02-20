https://ria.ru/20230220/kiev-1853071781.html

Украинские СМИ сообщили о перекрытии улиц в центре Киева

Украинские СМИ сообщили о перекрытии улиц в центре Киева - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские СМИ сообщили о перекрытии улиц в центре Киева

В центре Киева перекрыты несколько улиц, сообщили журналисты украинского издания "Страна.ua". РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:52

2023-02-20T09:52

2023-02-20T11:37

в мире

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украина

виктор янукович

петр порошенко

евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В центре Киева перекрыты несколько улиц, сообщили журналисты украинского издания "Страна.ua". "Вероятно, это связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года", — говорится в публикации.Другая возможная причина — приезд иностранных делегаций. Как пишет издание, пользователи в социальных сетях предполагают, что в Киев может приехать президент США Джо Байден, который в понедельник начинает двухдневный визит в Польшу.На Украине 20 февраля отмечают день памяти "небесной сотни" — жертв столкновений на Майдане в Киеве в разгар противостояния силовиков и протестующих в феврале 2014 года.Сторонники интеграции Украины в Евросоюз заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (независимости) 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС президентом Виктором Януковичем. Протестующие разбили в квартале палаточный лагерь, позже майдан стал центром противостояния с силовиками, были жертвы.В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он покинул страну, а позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", представители которого отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20230219/trevoga-1852989537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, виктор янукович, петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины