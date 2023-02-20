09:52 20.02.2023 (обновлено: 11:37 20.02.2023)
Украинские СМИ сообщили о перекрытии улиц в центре Киева
В Киеве в день памяти "небесной сотни" перекрыли часть улиц в центре города
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В центре Киева перекрыты несколько улиц, сообщили журналисты украинского издания "Страна.ua".
"Вероятно, это связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года", — говорится в публикации.
Другая возможная причина — приезд иностранных делегаций. Как пишет издание, пользователи в социальных сетях предполагают, что в Киев может приехать президент США Джо Байден, который в понедельник начинает двухдневный визит в Польшу.
На Украине 20 февраля отмечают день памяти "небесной сотни" — жертв столкновений на Майдане в Киеве в разгар противостояния силовиков и протестующих в феврале 2014 года.
Сторонники интеграции Украины в Евросоюз заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (независимости) 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС президентом Виктором Януковичем. Протестующие разбили в квартале палаточный лагерь, позже майдан стал центром противостояния с силовиками, были жертвы.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он покинул страну, а позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", представители которого отрицают причастность к убийствам.
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