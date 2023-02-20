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Овчинский: строители бизнес-центра в Хорошево начали монолитные работы - РИА Новости, 20.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230220/khoroshevo-1853107493.html
Овчинский: строители бизнес-центра в Хорошево начали монолитные работы
Овчинский: строители бизнес-центра в Хорошево начали монолитные работы - РИА Новости, 20.02.2023
Овчинский: строители бизнес-центра в Хорошево начали монолитные работы
Застройщик начал монолитные работы по возведению бизнес-центра на северо-западе столицы в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), сообщил глава... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:38
2023-02-20T11:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Застройщик начал монолитные работы по возведению бизнес-центра на северо-западе столицы в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В районе Хорошево-Мневники ГК ФСК строит 24-этажный бизнес-центр в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Объем инвестиций по проекту составит 7,4 миллиарда рублей, благодаря его реализации будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Уточняется, что площадь офисного центра превысит 70 тысяч квадратных метров, из которых примерно половину займут компании из группы ФСК, а остальное - арендаторы. Также в здании предусмотрен подземный паркинг на 300 машино-мест.В свою очередь, директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников, уточнил, что строительство бизнес-центра является частью большого проекта комплексной застройки территории вокруг жилищного комплекса, который также предусматривает строительство помещений под магазины и предприятия общепита.Программа по стимулированию создания мест приложения труда для застройщиков многоквартирных домов была запущена в 2020 году. По ее условиям, город снижает для девелоперов плату за переоформление земельных участков под строительство жилья, а также дает другие преференции. Взамен застройщики обязуются одновременно с возведением многоквартирного дома создать места приложения труда – промышленные или социальные объекты, коммерческие или логистические комплексы, гостиницы, где смогут трудиться как жители новостроек, так и население уже имеющегося на этой территории жилого фонда.
https://ria.ru/20230220/moskva-1853085274.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
11:38 20.02.2023
 

Овчинский: строители бизнес-центра в Хорошево начали монолитные работы

© Пресс-служба ДИПППроект здания бизнес-центра в Хорошево
Проект здания бизнес-центра в Хорошево
© Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Застройщик начал монолитные работы по возведению бизнес-центра на северо-западе столицы в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В районе Хорошево-Мневники ГК ФСК строит 24-этажный бизнес-центр в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Объем инвестиций по проекту составит 7,4 миллиарда рублей, благодаря его реализации будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Пресс-служба ДИПППроект здания бизнес-центра в Хорошево
Проект здания бизнес-центра в Хорошево
© Пресс-служба ДИПП
Проект здания бизнес-центра в Хорошево
Уточняется, что площадь офисного центра превысит 70 тысяч квадратных метров, из которых примерно половину займут компании из группы ФСК, а остальное - арендаторы. Также в здании предусмотрен подземный паркинг на 300 машино-мест.
В свою очередь, директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников, уточнил, что строительство бизнес-центра является частью большого проекта комплексной застройки территории вокруг жилищного комплекса, который также предусматривает строительство помещений под магазины и предприятия общепита.
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Программа по стимулированию создания мест приложения труда для застройщиков многоквартирных домов была запущена в 2020 году. По ее условиям, город снижает для девелоперов плату за переоформление земельных участков под строительство жилья, а также дает другие преференции. Взамен застройщики обязуются одновременно с возведением многоквартирного дома создать места приложения труда – промышленные или социальные объекты, коммерческие или логистические комплексы, гостиницы, где смогут трудиться как жители новостроек, так и население уже имеющегося на этой территории жилого фонда.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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