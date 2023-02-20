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В Хабаровске накажут дедушку, давшего порулить восьмилетнему внуку - РИА Новости, 20.02.2023
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В Хабаровске накажут дедушку, давшего порулить восьмилетнему внуку
В Хабаровске накажут дедушку, давшего порулить восьмилетнему внуку - РИА Новости, 20.02.2023
В Хабаровске накажут дедушку, давшего порулить восьмилетнему внуку
Дедушка, лишенный водительских прав, дал порулить восьмилетнему внуку, за что понесет административное наказание, рассказали РИА Новости в госавтоинспекции... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T06:26
2023-02-20T06:29
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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авто
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ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Дедушка, лишенный водительских прав, дал порулить восьмилетнему внуку, за что понесет административное наказание, рассказали РИА Новости в госавтоинспекции Хабаровского края. Как рассказал корреспонденту агентства представитель ГИБДД, патрулируя Проспект 60-летия Октября в Хабаровске, сотрудники госавтоинспекции заметили попутно движущийся учебный автомобиль, которым управлял несовершеннолетний. "После остановки автомобиля оказалось, что за рулем находился восьмилетний ребенок. На переднем пассажирском сидении находился его 50-летний дедушка", - сообщил представитель госавтоинспекции. Как уточнил собеседник, мужчина в январе был лишен водительских прав за оставление места ДТП. При этом нарушитель числится в одной из городских автошкол инструктором по вождению. "За передачу управления транспортным средством в отношении дедушки школьника был составлен административный протокол. Наказание еще не назначено, материалы на рассмотрении. С родителями мальчика и самим юным водителем проведена профилактическая беседа", - добавил собеседник. По его словам, решается вопрос о наказании родителей мальчика, материалы переданы в отдел ПДН. За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, административным кодексом предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221219/nakazanie-1839619906.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, ГИБДД МВД РФ, Авто
06:26 20.02.2023 (обновлено: 06:29 20.02.2023)
 
В Хабаровске накажут дедушку, давшего порулить восьмилетнему внуку

В Хабаровске накажут дедушку без прав, давшего порулить восьмилетнему внуку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Дедушка, лишенный водительских прав, дал порулить восьмилетнему внуку, за что понесет административное наказание, рассказали РИА Новости в госавтоинспекции Хабаровского края.
Как рассказал корреспонденту агентства представитель ГИБДД, патрулируя Проспект 60-летия Октября в Хабаровске, сотрудники госавтоинспекции заметили попутно движущийся учебный автомобиль, которым управлял несовершеннолетний.
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"После остановки автомобиля оказалось, что за рулем находился восьмилетний ребенок. На переднем пассажирском сидении находился его 50-летний дедушка", - сообщил представитель госавтоинспекции.
Как уточнил собеседник, мужчина в январе был лишен водительских прав за оставление места ДТП. При этом нарушитель числится в одной из городских автошкол инструктором по вождению.
"За передачу управления транспортным средством в отношении дедушки школьника был составлен административный протокол. Наказание еще не назначено, материалы на рассмотрении. С родителями мальчика и самим юным водителем проведена профилактическая беседа", - добавил собеседник.
По его словам, решается вопрос о наказании родителей мальчика, материалы переданы в отдел ПДН.
За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, административным кодексом предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
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