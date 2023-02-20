Молдавия увеличит инвестиции в оборону
Вице-спикер Попшой: Молдавия увеличит инвестиции в оборону, а также хочет получить ПВО
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Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Молдавия намерена делать дополнительные инвестиции в сектор обороны, а также рассчитывает на помощь партнеров в получении систем ПВО, заявил в понедельник вице-спикер парламента республики Михай Попшой.
"Кишинев не имеет возможности дать отпор никаким образом (на нарушение воздушного пространства - ред.) - это позорно, мягко говоря, для суверенного государства быть неспособным защитить своих граждан и ответить на такие вызовы. Реалии таковы, к большому сожалению, но мы рассчитываем на поддержку международных партнеров, и мы также будем делать новые инвестиции в оборону в той мере, в какой нам позволяет бюджет", - заявил Попшой в эфире телеканала Digi 24.
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По его словам, жители Молдавии опасаются помощи НАТО из-за навязанных "антизападных фобий".
"Сейчас существует серьезное препятствие для изменения этих позиций. Это непростое дело, но это необходимо сделать", - добавил Попшой.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.