Рейтинг@Mail.ru
Билайн инвестировал в 2021-2022 гг. в Кубань и Адыгею более 4 млрд рублей - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/investirovanie-1853127381.html
Билайн инвестировал в 2021-2022 гг. в Кубань и Адыгею более 4 млрд рублей
Билайн инвестировал в 2021-2022 гг. в Кубань и Адыгею более 4 млрд рублей - РИА Новости, 20.02.2023
Билайн инвестировал в 2021-2022 гг. в Кубань и Адыгею более 4 млрд рублей
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) инвестировало в 2021-2022 годах в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края и Адыгею более 4 миллиардов рублей,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:30
2023-02-20T14:42
вымпелком
билайн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853124159_0:129:3071:1856_1920x0_80_0_0_20780427f7f70ad7b074e2fe2676432a.jpg
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) инвестировало в 2021-2022 годах в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края и Адыгею более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба оператора.В 2022 году оператор увеличил покрытие сети 4G, модернизировал оборудование, а также запустил технологии VoLTE ("голос через LTE") и VoWiFi ("голос через Wi-Fi").В 2022 году новые базовые станции были построены в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике. Всего в 2022 году связь была улучшена более чем в 60 городах, станицах и поселках края. В некоторых небольших населенных пунктах мобильный интернет 4G появился впервые (станица Нефтяная и поселок Новые Поляны Апшеронского района, хутор Первая Синюха Лабинский район, село Георгиевское Гиагинский район Республики Адыгея). Улучшена связь на важных социальных объектах, например, в аэропортах Сочи и Геленджика, в парке "Краснодар".Завершен проект по расширению диапазона частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг). В результате скорость мобильного интернета в регионе за год выросла на 24%.Клиенты билайн также получили возможность подключить голосовую связь нового поколения с помощью активации технологий VoLTE и VoWiFi. VoLTE обеспечивает звук высокой четкости и позволяет одновременно звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом: навигатором, банковскими приложениями, мессенджерами, социальными сетями. А с помощью технологии VoWiFi можно отправлять и получать SMS, а также говорить по телефону, используя Wi-Fi сети."Последние годы мы много строили и модернизировали оборудование в Краснодарском крае – только за 2022 год сеть 4G на Кубани стала больше на треть. Растет емкость сети – то есть способность предоставить качественную связь большему количеству клиентов. Проведенная работа позволяет удовлетворить растущие потребности абонентов в использовании мобильного интернета. Судя по 40% росту интернет-трафика в сети 4G, наши клиенты оценили скорость и надежность интернет-доступа. Планируем в 2023 году продолжить развитие сети, уделяя особое внимание Черноморскому побережью и крупным туристическим городам", - сообщил директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько. ㅤРеклама beeline.ruerid: 4CQwVszH9pSXMEKHPFt
https://ria.ru/20230213/internet-1851209249.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853124159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7fc94cfd1ca936b7c21c01cdb682805f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вымпелком, билайн
ВымпелКом, Билайн
12:30 20.02.2023 (обновлено: 14:42 20.02.2023)
 

Билайн инвестировал в 2021-2022 гг. в Кубань и Адыгею более 4 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Читать ria.ru в
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) инвестировало в 2021-2022 годах в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края и Адыгею более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба оператора.
В 2022 году оператор увеличил покрытие сети 4G, модернизировал оборудование, а также запустил технологии VoLTE ("голос через LTE") и VoWiFi ("голос через Wi-Fi").
В 2022 году новые базовые станции были построены в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике. Всего в 2022 году связь была улучшена более чем в 60 городах, станицах и поселках края. В некоторых небольших населенных пунктах мобильный интернет 4G появился впервые (станица Нефтяная и поселок Новые Поляны Апшеронского района, хутор Первая Синюха Лабинский район, село Георгиевское Гиагинский район Республики Адыгея). Улучшена связь на важных социальных объектах, например, в аэропортах Сочи и Геленджика, в парке "Краснодар".
Завершен проект по расширению диапазона частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг). В результате скорость мобильного интернета в регионе за год выросла на 24%.
Клиенты билайн также получили возможность подключить голосовую связь нового поколения с помощью активации технологий VoLTE и VoWiFi. VoLTE обеспечивает звук высокой четкости и позволяет одновременно звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом: навигатором, банковскими приложениями, мессенджерами, социальными сетями. А с помощью технологии VoWiFi можно отправлять и получать SMS, а также говорить по телефону, используя Wi-Fi сети.
"Последние годы мы много строили и модернизировали оборудование в Краснодарском крае – только за 2022 год сеть 4G на Кубани стала больше на треть. Растет емкость сети – то есть способность предоставить качественную связь большему количеству клиентов. Проведенная работа позволяет удовлетворить растущие потребности абонентов в использовании мобильного интернета. Судя по 40% росту интернет-трафика в сети 4G, наши клиенты оценили скорость и надежность интернет-доступа. Планируем в 2023 году продолжить развитие сети, уделяя особое внимание Черноморскому побережью и крупным туристическим городам", - сообщил директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.
Реклама beeline.ru
erid: 4CQwVszH9pSXMEKHPFt
Вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 10:00
Билайн в среднем на треть увеличил скорость мобильного интернета
 
ВымпелКомБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала