https://ria.ru/20230220/investirovanie-1853127381.html

Билайн инвестировал в 2021-2022 гг. в Кубань и Адыгею более 4 млрд рублей

Билайн инвестировал в 2021-2022 гг. в Кубань и Адыгею более 4 млрд рублей - РИА Новости, 20.02.2023

Билайн инвестировал в 2021-2022 гг. в Кубань и Адыгею более 4 млрд рублей

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) инвестировало в 2021-2022 годах в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края и Адыгею более 4 миллиардов рублей,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:30

2023-02-20T12:30

2023-02-20T14:42

вымпелком

билайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853124159_0:129:3071:1856_1920x0_80_0_0_20780427f7f70ad7b074e2fe2676432a.jpg

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) инвестировало в 2021-2022 годах в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края и Адыгею более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба оператора.В 2022 году оператор увеличил покрытие сети 4G, модернизировал оборудование, а также запустил технологии VoLTE ("голос через LTE") и VoWiFi ("голос через Wi-Fi").В 2022 году новые базовые станции были построены в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике. Всего в 2022 году связь была улучшена более чем в 60 городах, станицах и поселках края. В некоторых небольших населенных пунктах мобильный интернет 4G появился впервые (станица Нефтяная и поселок Новые Поляны Апшеронского района, хутор Первая Синюха Лабинский район, село Георгиевское Гиагинский район Республики Адыгея). Улучшена связь на важных социальных объектах, например, в аэропортах Сочи и Геленджика, в парке "Краснодар".Завершен проект по расширению диапазона частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг). В результате скорость мобильного интернета в регионе за год выросла на 24%.Клиенты билайн также получили возможность подключить голосовую связь нового поколения с помощью активации технологий VoLTE и VoWiFi. VoLTE обеспечивает звук высокой четкости и позволяет одновременно звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом: навигатором, банковскими приложениями, мессенджерами, социальными сетями. А с помощью технологии VoWiFi можно отправлять и получать SMS, а также говорить по телефону, используя Wi-Fi сети."Последние годы мы много строили и модернизировали оборудование в Краснодарском крае – только за 2022 год сеть 4G на Кубани стала больше на треть. Растет емкость сети – то есть способность предоставить качественную связь большему количеству клиентов. Проведенная работа позволяет удовлетворить растущие потребности абонентов в использовании мобильного интернета. Судя по 40% росту интернет-трафика в сети 4G, наши клиенты оценили скорость и надежность интернет-доступа. Планируем в 2023 году продолжить развитие сети, уделяя особое внимание Черноморскому побережью и крупным туристическим городам", - сообщил директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько. ㅤРеклама beeline.ruerid: 4CQwVszH9pSXMEKHPFt

https://ria.ru/20230213/internet-1851209249.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, билайн