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Минтранс разъяснил работу электронной очереди для грузовиков на границах - РИА Новости, 20.02.2023
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Минтранс разъяснил работу электронной очереди для грузовиков на границах
Минтранс разъяснил работу электронной очереди для грузовиков на границах - РИА Новости, 20.02.2023
Минтранс разъяснил работу электронной очереди для грузовиков на границах
Электронные очереди будут введены на автомобильных пунктах пропуска на границах для проезда грузовых автомобилей с сентября 2023 года, мера позволит сократить... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:26
2023-02-20T18:26
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Электронные очереди будут введены на автомобильных пунктах пропуска на границах для проезда грузовых автомобилей с сентября 2023 года, мера позволит сократить время ожидания для водителей минимум на четверть - сервис резервирования будет бесплатным, а услуга пока будет доступна на информационном портале или площадке-накопителе через терминал самообслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта РФ. "С сентября 2023 года на автомобильных пунктах пропуска для проезда грузовых автомобилей будут введены электронные очереди. Изменения в отдельные законодательные акты РФ, разрешающие введение механизма предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска для грузовых автомобилей, одобрены президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступает в силу с сентября 2023 года", - говорится в сообщении. Этот закон Путин подписал на прошлой неделе. Электронная очередь, отмечает ведомство, "позволит сократить время ожидания для водителей коммерческого грузового транспорта на пунктах пропуска минимум на 25%", а в ряде случаев с одного-пяти дней до одного часа. "Это бесплатный сервис резервирования времени пересечения государственной границы РФ транспортными средствами", - сообщает Минтранс. Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия") также пояснял РИА Новости, что экономия времени водителей - основная цель закона. Забронировать время, дату и место прохождения границы можно будет на Едином портале государственных услуг РФ и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. До этого времени услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания, объясняет ведомство. "Планируется постепенно внедрять технологию резервирования времени сначала на тех пунктах пропуска, где есть необходимая дорожная инфраструктура − выделенная полоса для организации движения участников электронной очереди или площадка-накопитель вблизи пунктов пропуска. Цифровой сервис позволит повысить качество планирования сроков перевозки и снизить стоимость транспортировки, уменьшить экологическую нагрузку", - отмечает Минтранс. "Для отработки решения предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска с 22 ноября по 22 декабря 2022 года на МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой провели эксперимент, который был признан успешным... Перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу России, на которых можно будет воспользоваться сервисом предварительного резервирования времени, будет определен постановлением правительства РФ дополнительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230220/kpp-1853225118.html
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Экономика
18:26 20.02.2023
 
Минтранс разъяснил работу электронной очереди для грузовиков на границах

Минтранс разъяснил работу закона об электронной очереди для грузовиков на границах России

© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в медиабанкГрузовые фуры
Грузовые фуры - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Олег Минеев
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Грузовые фуры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Электронные очереди будут введены на автомобильных пунктах пропуска на границах для проезда грузовых автомобилей с сентября 2023 года, мера позволит сократить время ожидания для водителей минимум на четверть - сервис резервирования будет бесплатным, а услуга пока будет доступна на информационном портале или площадке-накопителе через терминал самообслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта РФ.
"С сентября 2023 года на автомобильных пунктах пропуска для проезда грузовых автомобилей будут введены электронные очереди. Изменения в отдельные законодательные акты РФ, разрешающие введение механизма предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска для грузовых автомобилей, одобрены президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступает в силу с сентября 2023 года", - говорится в сообщении. Этот закон Путин подписал на прошлой неделе.
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Электронная очередь, отмечает ведомство, "позволит сократить время ожидания для водителей коммерческого грузового транспорта на пунктах пропуска минимум на 25%", а в ряде случаев с одного-пяти дней до одного часа. "Это бесплатный сервис резервирования времени пересечения государственной границы РФ транспортными средствами", - сообщает Минтранс. Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия") также пояснял РИА Новости, что экономия времени водителей - основная цель закона.
Забронировать время, дату и место прохождения границы можно будет на Едином портале государственных услуг РФ и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. До этого времени услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания, объясняет ведомство.
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"Планируется постепенно внедрять технологию резервирования времени сначала на тех пунктах пропуска, где есть необходимая дорожная инфраструктура − выделенная полоса для организации движения участников электронной очереди или площадка-накопитель вблизи пунктов пропуска. Цифровой сервис позволит повысить качество планирования сроков перевозки и снизить стоимость транспортировки, уменьшить экологическую нагрузку", - отмечает Минтранс.
"Для отработки решения предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска с 22 ноября по 22 декабря 2022 года на МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой провели эксперимент, который был признан успешным... Перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу России, на которых можно будет воспользоваться сервисом предварительного резервирования времени, будет определен постановлением правительства РФ дополнительно", - говорится в сообщении.
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