https://ria.ru/20230220/gruzoviki-1853238155.html
Минтранс разъяснил работу электронной очереди для грузовиков на границах
Минтранс разъяснил работу электронной очереди для грузовиков на границах - РИА Новости, 20.02.2023
Минтранс разъяснил работу электронной очереди для грузовиков на границах
Электронные очереди будут введены на автомобильных пунктах пропуска на границах для проезда грузовых автомобилей с сентября 2023 года, мера позволит сократить... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:26
2023-02-20T18:26
2023-02-20T18:26
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Электронные очереди будут введены на автомобильных пунктах пропуска на границах для проезда грузовых автомобилей с сентября 2023 года, мера позволит сократить время ожидания для водителей минимум на четверть - сервис резервирования будет бесплатным, а услуга пока будет доступна на информационном портале или площадке-накопителе через терминал самообслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта РФ. "С сентября 2023 года на автомобильных пунктах пропуска для проезда грузовых автомобилей будут введены электронные очереди. Изменения в отдельные законодательные акты РФ, разрешающие введение механизма предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска для грузовых автомобилей, одобрены президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступает в силу с сентября 2023 года", - говорится в сообщении. Этот закон Путин подписал на прошлой неделе. Электронная очередь, отмечает ведомство, "позволит сократить время ожидания для водителей коммерческого грузового транспорта на пунктах пропуска минимум на 25%", а в ряде случаев с одного-пяти дней до одного часа. "Это бесплатный сервис резервирования времени пересечения государственной границы РФ транспортными средствами", - сообщает Минтранс. Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия") также пояснял РИА Новости, что экономия времени водителей - основная цель закона. Забронировать время, дату и место прохождения границы можно будет на Едином портале государственных услуг РФ и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. До этого времени услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания, объясняет ведомство. "Планируется постепенно внедрять технологию резервирования времени сначала на тех пунктах пропуска, где есть необходимая дорожная инфраструктура − выделенная полоса для организации движения участников электронной очереди или площадка-накопитель вблизи пунктов пропуска. Цифровой сервис позволит повысить качество планирования сроков перевозки и снизить стоимость транспортировки, уменьшить экологическую нагрузку", - отмечает Минтранс. "Для отработки решения предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска с 22 ноября по 22 декабря 2022 года на МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой провели эксперимент, который был признан успешным... Перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу России, на которых можно будет воспользоваться сервисом предварительного резервирования времени, будет определен постановлением правительства РФ дополнительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230220/kpp-1853225118.html
https://ria.ru/20230216/dtp-1852525308.html
https://ria.ru/20230219/granitsy-1853017051.html
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Экономика
Минтранс разъяснил работу электронной очереди для грузовиков на границах
Минтранс разъяснил работу закона об электронной очереди для грузовиков на границах России
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Электронные очереди будут введены на автомобильных пунктах пропуска на границах для проезда грузовых автомобилей с сентября 2023 года, мера позволит сократить время ожидания для водителей минимум на четверть - сервис резервирования будет бесплатным, а услуга пока будет доступна на информационном портале или площадке-накопителе через терминал самообслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта РФ.
"С сентября 2023 года на автомобильных пунктах пропуска для проезда грузовых автомобилей будут введены электронные очереди. Изменения в отдельные законодательные акты РФ, разрешающие введение механизма предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска для грузовых автомобилей, одобрены президентом РФ Владимиром Путиным
. Закон вступает в силу с сентября 2023 года", - говорится в сообщении. Этот закон Путин подписал на прошлой неделе.
Электронная очередь, отмечает ведомство, "позволит сократить время ожидания для водителей коммерческого грузового транспорта на пунктах пропуска минимум на 25%", а в ряде случаев с одного-пяти дней до одного часа. "Это бесплатный сервис резервирования времени пересечения государственной границы РФ транспортными средствами", - сообщает Минтранс. Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия") также пояснял РИА Новости, что экономия времени водителей - основная цель закона.
Забронировать время, дату и место прохождения границы можно будет на Едином портале государственных услуг РФ и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года. До этого времени услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания, объясняет ведомство.
"Планируется постепенно внедрять технологию резервирования времени сначала на тех пунктах пропуска, где есть необходимая дорожная инфраструктура − выделенная полоса для организации движения участников электронной очереди или площадка-накопитель вблизи пунктов пропуска. Цифровой сервис позволит повысить качество планирования сроков перевозки и снизить стоимость транспортировки, уменьшить экологическую нагрузку", - отмечает Минтранс.
"Для отработки решения предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска с 22 ноября по 22 декабря 2022 года на МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой
провели эксперимент, который был признан успешным... Перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу России, на которых можно будет воспользоваться сервисом предварительного резервирования времени, будет определен постановлением правительства РФ дополнительно", - говорится в сообщении.