https://ria.ru/20230220/gruziya-1853131862.html

Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию

Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию - РИА Новости, 20.02.2023

Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию

Журналиста и писателя Филиппа Дзядко – брата главного редактора телеканала "Дождь"* (признан в РФ иноагентом) не пустили в Грузию, его продержали всю ночь в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:48

2023-02-20T12:48

2023-02-20T12:48

грузия

россия

филипп дзядко

тбилиси

в мире

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналиста и писателя Филиппа Дзядко – брата главного редактора телеканала "Дождь"* (признан в РФ иноагентом) не пустили в Грузию, его продержали всю ночь в аэропорту, а после отказали во въезде без объяснения причин, сообщает "Дождь"*. "Филипп Дзядко прилетел в Тбилиси, где прожил почти год, из Вены. Его продержали всю ночь в аэропорту, сказав, что "зависла система", а утром сообщили, что ему отказано во въезде без объяснения причин", - говорится в телеграм-канале издания. Утверждается, что никаких документов или бумаг об отказе журналисту не дали, а сейчас отбирают телефон. Главным редактором "Дождя"* является брат Филиппа Дзядко - Тихон** (внесен в РФ в реестр иноагентов).* СМИ, выполняющее функции иноагента* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20221209/korostelev-1837616024.html

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Кирилл Волков

грузия, россия, филипп дзядко, тбилиси, в мире, дождь (телеканал)