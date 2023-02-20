https://ria.ru/20230220/gruziya-1853131862.html
Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию
Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию - РИА Новости, 20.02.2023
Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию
Журналиста и писателя Филиппа Дзядко – брата главного редактора телеканала "Дождь"* (признан в РФ иноагентом) не пустили в Грузию, его продержали всю ночь в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:48
2023-02-20T12:48
2023-02-20T12:48
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филипп дзядко
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналиста и писателя Филиппа Дзядко – брата главного редактора телеканала "Дождь"* (признан в РФ иноагентом) не пустили в Грузию, его продержали всю ночь в аэропорту, а после отказали во въезде без объяснения причин, сообщает "Дождь"*. "Филипп Дзядко прилетел в Тбилиси, где прожил почти год, из Вены. Его продержали всю ночь в аэропорту, сказав, что "зависла система", а утром сообщили, что ему отказано во въезде без объяснения причин", - говорится в телеграм-канале издания. Утверждается, что никаких документов или бумаг об отказе журналисту не дали, а сейчас отбирают телефон. Главным редактором "Дождя"* является брат Филиппа Дзядко - Тихон** (внесен в РФ в реестр иноагентов).* СМИ, выполняющее функции иноагента* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, россия, филипп дзядко, тбилиси, в мире, дождь (телеканал)
Грузия, Россия, Филипп Дзядко, Тбилиси, В мире, Дождь (телеканал)
Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию
Брату главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко Филиппу отказали во въезде в Грузию