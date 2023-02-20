Рейтинг@Mail.ru
Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/gruziya-1853131862.html
Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию
Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию - РИА Новости, 20.02.2023
Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию
Журналиста и писателя Филиппа Дзядко – брата главного редактора телеканала "Дождь"* (признан в РФ иноагентом) не пустили в Грузию, его продержали всю ночь в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:48
2023-02-20T12:48
грузия
россия
филипп дзядко
тбилиси
в мире
дождь (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46443/22/464432205_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_4710fd5de58486b7ee7578f3a72e0bc5.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналиста и писателя Филиппа Дзядко – брата главного редактора телеканала "Дождь"* (признан в РФ иноагентом) не пустили в Грузию, его продержали всю ночь в аэропорту, а после отказали во въезде без объяснения причин, сообщает "Дождь"*. "Филипп Дзядко прилетел в Тбилиси, где прожил почти год, из Вены. Его продержали всю ночь в аэропорту, сказав, что "зависла система", а утром сообщили, что ему отказано во въезде без объяснения причин", - говорится в телеграм-канале издания. Утверждается, что никаких документов или бумаг об отказе журналисту не дали, а сейчас отбирают телефон. Главным редактором "Дождя"* является брат Филиппа Дзядко - Тихон** (внесен в РФ в реестр иноагентов).* СМИ, выполняющее функции иноагента* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20221209/korostelev-1837616024.html
грузия
россия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46443/22/464432205_188:0:2853:1999_1920x0_80_0_0_b0b3a29cc4e39710173b58136508015a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, россия, филипп дзядко, тбилиси, в мире, дождь (телеканал)
Грузия, Россия, Филипп Дзядко, Тбилиси, В мире, Дождь (телеканал)
12:48 20.02.2023
 
Брату главного редактора "Дождя"* отказали во въезде в Грузию

Брату главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко Филиппу отказали во въезде в Грузию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФилипп Дзядко
Филипп Дзядко - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Филипп Дзядко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналиста и писателя Филиппа Дзядко – брата главного редактора телеканала "Дождь"* (признан в РФ иноагентом) не пустили в Грузию, его продержали всю ночь в аэропорту, а после отказали во въезде без объяснения причин, сообщает "Дождь"*.
"Филипп Дзядко прилетел в Тбилиси, где прожил почти год, из Вены. Его продержали всю ночь в аэропорту, сказав, что "зависла система", а утром сообщили, что ему отказано во въезде без объяснения причин", - говорится в телеграм-канале издания. Утверждается, что никаких документов или бумаг об отказе журналисту не дали, а сейчас отбирают телефон.
Главным редактором "Дождя"* является брат Филиппа Дзядко - Тихон** (внесен в РФ в реестр иноагентов).
* СМИ, выполняющее функции иноагента
* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 19:44
Бывшему ведущему "Дождя"* Коростелеву запретили въезд в Латвию
 
ГрузияРоссияФилипп ДзядкоТбилисиВ миреДождь (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала