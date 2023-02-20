https://ria.ru/20230220/gidromettsentr-1853045788.html

В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве

В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве - РИА Новости, 20.02.2023

В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве

Гидрометцентр предупредил, что в Москве в понедельник ожидается небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T05:01

2023-02-20T05:01

2023-02-20T05:01

москва

гидрометцентр

праздник крещения господня

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в понедельник ожидается небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на вторник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 14 градусов", - говорится в сообщении. Во вторник днем в столице ожидается небольшой снег и до минус 8 градусов.

https://ria.ru/20230218/pogoda-1852903489.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, гидрометцентр, праздник крещения господня, общество