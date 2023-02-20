https://ria.ru/20230220/gidromettsentr-1853045788.html
В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве
В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве - РИА Новости, 20.02.2023
В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве
Гидрометцентр предупредил, что в Москве в понедельник ожидается небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T05:01
2023-02-20T05:01
2023-02-20T05:01
москва
гидрометцентр
праздник крещения господня
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в понедельник ожидается небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на вторник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 14 градусов", - говорится в сообщении. Во вторник днем в столице ожидается небольшой снег и до минус 8 градусов.
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москва, гидрометцентр, праздник крещения господня, общество
Москва, Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня, Общество
В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве
Гидрометцентр: в Москве в понедельник ожидаются гололедица и до пяти градусов мороза