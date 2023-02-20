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В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве - РИА Новости, 20.02.2023
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В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве
В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве - РИА Новости, 20.02.2023
В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве
Гидрометцентр предупредил, что в Москве в понедельник ожидается небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 20.02.2023
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москва
гидрометцентр
праздник крещения господня
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в понедельник ожидается небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на вторник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 14 градусов", - говорится в сообщении. Во вторник днем в столице ожидается небольшой снег и до минус 8 градусов.
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москва, гидрометцентр, праздник крещения господня, общество
Москва, Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня, Общество
05:01 20.02.2023
 
В Гидрометцентре предупредили о гололедице в Москве

Гидрометцентр: в Москве в понедельник ожидаются гололедица и до пяти градусов мороза

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в понедельник ожидается небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на вторник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 14 градусов", - говорится в сообщении.
Прохожие на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 21:35
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Во вторник днем в столице ожидается небольшой снег и до минус 8 градусов.
 
МоскваГидрометцентрПраздник Крещения ГосподняОбщество
 
 
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