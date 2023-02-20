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Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/gaubitsa-1853082435.html
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном - РИА Новости, 20.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 вместе с расчётом, ликвидированы пятеро украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:34
2023-02-20T10:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 вместе с расчётом, ликвидированы пятеро украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера в районе села Белозерка в Херсонской области был нанесен артиллерийский удар по позиции одной из бригад ВСУ, в результате которого была уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с артиллерийским расчётом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пятеро украинских военных погибли, двое ранены.
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херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
10:34 20.02.2023
 
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном вместе с расчетом

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б"
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 вместе с расчётом, ликвидированы пятеро украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера в районе села Белозерка в Херсонской области был нанесен артиллерийский удар по позиции одной из бригад ВСУ, в результате которого была уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с артиллерийским расчётом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пятеро украинских военных погибли, двое ранены.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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