https://ria.ru/20230220/gaubitsa-1853082435.html

Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном

Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном - РИА Новости, 20.02.2023

Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 вместе с расчётом, ликвидированы пятеро украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:34

2023-02-20T10:34

2023-02-20T10:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 вместе с расчётом, ликвидированы пятеро украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера в районе села Белозерка в Херсонской области был нанесен артиллерийский удар по позиции одной из бригад ВСУ, в результате которого была уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с артиллерийским расчётом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пятеро украинских военных погибли, двое ранены.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы рф