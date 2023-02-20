https://ria.ru/20230220/gaubitsa-1853082435.html
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном - РИА Новости, 20.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 вместе с расчётом, ликвидированы пятеро украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:34
2023-02-20T10:34
2023-02-20T10:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849718873_0:0:3349:1884_1920x0_80_0_0_7b3940800f040797ea57c1a75e67ffaf.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 вместе с расчётом, ликвидированы пятеро украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера в районе села Белозерка в Херсонской области был нанесен артиллерийский удар по позиции одной из бригад ВСУ, в результате которого была уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с артиллерийским расчётом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пятеро украинских военных погибли, двое ранены.
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849718873_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_74fe2604e858694ddb1fd9c5cdb1423f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 под Херсоном вместе с расчетом