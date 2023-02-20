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Польша уведомила Белоруссию о запрете движения фур через КПП "Кукурыки" - РИА Новости, 20.02.2023
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Польша уведомила Белоруссию о запрете движения фур через КПП "Кукурыки"
Польша уведомила Белоруссию о запрете движения фур через КПП "Кукурыки" - РИА Новости, 20.02.2023
Польша уведомила Белоруссию о запрете движения фур через КПП "Кукурыки"
Польша уведомила Минск, что с 21 февраля запретит движение фур в последнем работающем для грузовиков пункте пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны –... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:18
2023-02-20T18:34
в мире
польша
белоруссия
евросоюз
мариуш каминьский
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Польша уведомила Минск, что с 21 февраля запретит движение фур в последнем работающем для грузовиков пункте пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны – "Козловичи") за исключением зарегистрированных в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, сообщил госпогранкомитет Белоруссии."Польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 21.00 21 февраля (по белорусскому времени, совпадает с мск) в польском пункте пропуска "Кукурыки" будет ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) ", - говорится в сообщении погранкомитета в его telegram-канале.Поясняется, что с этого времени грузовые авто, которые не зарегистрированы в перечисленных выше организациях и странах, не смогут пересекать польско-белорусскую границу. Для легкового транспорта остается только пункт пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны — "Брест").По информации госпогранкомитета, ранее закрытие пункта пропуска "Бобровники" ("Берестовица") привело к перераспределению транспорта и увеличению нагрузки на другие маршруты. По данным комитета на 18.00 мск, в пункте пропуска "Козловичи" ("Кукурыки") на границе с Польшей выезда из Белоруссии ожидают свыше 150 фур. Очереди также собираются в пунктах пропуска на границе с Литвой: выезда из Белоруссии в пункте пропуска "Котловка" ожидают более 50 фур, "Каменный лог" - более 70. На границе с Латвией очередей из грузовиков пока нет.Государствами-участниками ЕАСТ являются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для легкового транспорта и один - для грузового. В ответ Минск решил изменить режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. Позже Каминьский заявил, что после вступления в силу этого решения белорусской стороны Польша ответит идентичными ограничениями в отношении белорусских перевозчиков.
https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852769149.html
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в мире, польша, белоруссия, евросоюз, мариуш каминьский
В мире, Польша, Белоруссия, Евросоюз, Мариуш Каминьский
18:18 20.02.2023 (обновлено: 18:34 20.02.2023)
 
Польша уведомила Белоруссию о запрете движения фур через КПП "Кукурыки"

Госпогранкомитет Белоруссии: Польша уведомила о запрете движения фур через КПП "Кукурыки"

© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
Грузовики на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Польша уведомила Минск, что с 21 февраля запретит движение фур в последнем работающем для грузовиков пункте пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны – "Козловичи") за исключением зарегистрированных в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, сообщил госпогранкомитет Белоруссии.
"Польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 21.00 21 февраля (по белорусскому времени, совпадает с мск) в польском пункте пропуска "Кукурыки" будет ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) ", - говорится в сообщении погранкомитета в его telegram-канале.
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Поясняется, что с этого времени грузовые авто, которые не зарегистрированы в перечисленных выше организациях и странах, не смогут пересекать польско-белорусскую границу. Для легкового транспорта остается только пункт пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны — "Брест").
По информации госпогранкомитета, ранее закрытие пункта пропуска "Бобровники" ("Берестовица") привело к перераспределению транспорта и увеличению нагрузки на другие маршруты. По данным комитета на 18.00 мск, в пункте пропуска "Козловичи" ("Кукурыки") на границе с Польшей выезда из Белоруссии ожидают свыше 150 фур. Очереди также собираются в пунктах пропуска на границе с Литвой: выезда из Белоруссии в пункте пропуска "Котловка" ожидают более 50 фур, "Каменный лог" - более 70. На границе с Латвией очередей из грузовиков пока нет.
Государствами-участниками ЕАСТ являются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для легкового транспорта и один - для грузового. В ответ Минск решил изменить режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. Позже Каминьский заявил, что после вступления в силу этого решения белорусской стороны Польша ответит идентичными ограничениями в отношении белорусских перевозчиков.
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