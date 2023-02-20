https://ria.ru/20230220/fotovystavka-1853134599.html

В Музее Победы откроется фотовыставка корреспондента РИА Новости

В Музее Победы откроется фотовыставка корреспондента РИА Новости - РИА Новости, 20.02.2023

В Музее Победы откроется фотовыставка корреспондента РИА Новости

Фотовыставка о жителях Донбасса "Возвращение домой", подготовленная фотокорреспондентом РИА Новости Валерием Мельниковым, откроется в среду в Музее Победы,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:04

2023-02-20T13:04

2023-02-20T14:03

риа новости

миа "россия сегодня"

музей победы

донбасс

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Фотовыставка о жителях Донбасса "Возвращение домой", подготовленная фотокорреспондентом РИА Новости Валерием Мельниковым, откроется в среду в Музее Победы, сообщили в пресс-службе учреждения. "В Музее Победы 22 февраля состоится открытие фотовыставки "Возвращение домой". Проект, посвященный жителям Донбасса, подготовлен фотокорреспондентом РИА Новости Валерием Мельниковым", - говорится в сообщении. Фотовыставка представит истории о разделенных семьях Донецкой и Луганской Народных Республик, члены которых впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий Донбасса, рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в открытии выставки примут участие исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, директор Музея Победы Александр Школьник, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль и руководитель службы визуальных проектов объединенной дирекции фотоинформации Оксана Олейник. В пресс-службе напомнили, что специальный фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников снимает жителей ДНР и ЛНР в реалиях гуманитарной катастрофы с 2014 года. Его работы о людях Донбасса побеждали на фотоконкурсе World Press Photo дважды – в 2017 и 2018 годах.

https://ria.ru/20230220/terminal-1853119632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

риа новости, миа "россия сегодня", музей победы, донбасс