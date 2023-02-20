13:04 20.02.2023 (обновлено: 14:03 20.02.2023)
В Музее Победы откроется фотовыставка корреспондента РИА Новости
В Музее Победы откроется фотовыставка корреспондента РИА Новости о жителях Донбасса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЦентральный музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Фотовыставка о жителях Донбасса "Возвращение домой", подготовленная фотокорреспондентом РИА Новости Валерием Мельниковым, откроется в среду в Музее Победы, сообщили в пресс-службе учреждения.
"В Музее Победы 22 февраля состоится открытие фотовыставки "Возвращение домой". Проект, посвященный жителям Донбасса, подготовлен фотокорреспондентом РИА Новости Валерием Мельниковым", - говорится в сообщении.
Фотовыставка представит истории о разделенных семьях Донецкой и Луганской Народных Республик, члены которых впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий Донбасса, рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в открытии выставки примут участие исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, директор Музея Победы Александр Школьник, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль и руководитель службы визуальных проектов объединенной дирекции фотоинформации Оксана Олейник.
В пресс-службе напомнили, что специальный фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников снимает жителей ДНР и ЛНР в реалиях гуманитарной катастрофы с 2014 года. Его работы о людях Донбасса побеждали на фотоконкурсе World Press Photo дважды – в 2017 и 2018 годах.