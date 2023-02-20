https://ria.ru/20230220/film-1853037624.html
"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм
"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм - РИА Новости, 20.02.2023
"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм
Драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T00:40
2023-02-20T00:40
2023-02-20T00:40
культура
кейт бланшетт
элвис пресли
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм, сообщила в воскресенье BAFTA. Антивоенный фильм основан на одноименном романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898-1970). Кинокартина также получила премию BAFTA как лучший фильм не на английском языке, а режиссер Бергер удостоился награды как лучший режиссер. Кроме того, наградами были отмечены звук и музыка фильма. Награды в номинации "Лучшая женская роль" удостоена австралийская актриса Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар" о дирижере Лидии Тар, награду в номинации "Лучшая мужская роль" получил американский актер Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в фильме "Элвис". Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию в категории "Лучший документальный фильм". Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) была основана в 1947 году под руководством британского режиссера Дэвида Лина.
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/kusturitsa-1848951079.html
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кейт бланшетт, элвис пресли
Культура, Кейт Бланшетт, Элвис Пресли
"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм
Драма "На Западном фронте без перемен" Бергера получила премию BAFTA как лучший фильм
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм, сообщила в воскресенье BAFTA.
Антивоенный фильм основан на одноименном романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898-1970). Кинокартина также получила премию BAFTA как лучший фильм не на английском языке, а режиссер Бергер удостоился награды как лучший режиссер. Кроме того, наградами были отмечены звук и музыка фильма.
Награды в номинации "Лучшая женская роль" удостоена австралийская актриса Кейт Бланшетт
за роль в драме "Тар" о дирижере Лидии Тар, награду в номинации "Лучшая мужская роль" получил американский актер Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли
в фильме "Элвис".
Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию в категории "Лучший документальный фильм".
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) была основана в 1947 году под руководством британского режиссера Дэвида Лина.