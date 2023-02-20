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"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм - РИА Новости, 20.02.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230220/film-1853037624.html
"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм
"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм - РИА Новости, 20.02.2023
"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм
Драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T00:40
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культура
кейт бланшетт
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм, сообщила в воскресенье BAFTA. Антивоенный фильм основан на одноименном романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898-1970). Кинокартина также получила премию BAFTA как лучший фильм не на английском языке, а режиссер Бергер удостоился награды как лучший режиссер. Кроме того, наградами были отмечены звук и музыка фильма. Награды в номинации "Лучшая женская роль" удостоена австралийская актриса Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар" о дирижере Лидии Тар, награду в номинации "Лучшая мужская роль" получил американский актер Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в фильме "Элвис". Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию в категории "Лучший документальный фильм". Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) была основана в 1947 году под руководством британского режиссера Дэвида Лина.
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/kusturitsa-1848951079.html
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кейт бланшетт, элвис пресли
Культура, Кейт Бланшетт, Элвис Пресли
00:40 20.02.2023
 
"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм

Драма "На Западном фронте без перемен" Бергера получила премию BAFTA как лучший фильм

© Netflix, 2022Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен"
Кадр из фильма На Западном фронте без перемен
© Netflix, 2022
Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен". Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм, сообщила в воскресенье BAFTA.
Антивоенный фильм основан на одноименном романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898-1970). Кинокартина также получила премию BAFTA как лучший фильм не на английском языке, а режиссер Бергер удостоился награды как лучший режиссер. Кроме того, наградами были отмечены звук и музыка фильма.
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Награды в номинации "Лучшая женская роль" удостоена австралийская актриса Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар" о дирижере Лидии Тар, награду в номинации "Лучшая мужская роль" получил американский актер Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в фильме "Элвис".
Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию в категории "Лучший документальный фильм".
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) была основана в 1947 году под руководством британского режиссера Дэвида Лина.
Кадр из фильма Один маленький ночной секрет
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КультураКейт БланшеттЭлвис Пресли
 
 
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