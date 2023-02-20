https://ria.ru/20230220/film-1853037624.html

"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм

"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм - РИА Новости, 20.02.2023

"На Западном фронте без перемен" получил премию BAFTA как лучший фильм

Драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T00:40

2023-02-20T00:40

2023-02-20T00:40

культура

кейт бланшетт

элвис пресли

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Драма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм, сообщила в воскресенье BAFTA. Антивоенный фильм основан на одноименном романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898-1970). Кинокартина также получила премию BAFTA как лучший фильм не на английском языке, а режиссер Бергер удостоился награды как лучший режиссер. Кроме того, наградами были отмечены звук и музыка фильма. Награды в номинации "Лучшая женская роль" удостоена австралийская актриса Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар" о дирижере Лидии Тар, награду в номинации "Лучшая мужская роль" получил американский актер Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в фильме "Элвис". Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию в категории "Лучший документальный фильм". Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) была основана в 1947 году под руководством британского режиссера Дэвида Лина.

https://radiosputnik.ria.ru/20230201/kusturitsa-1848951079.html

https://ria.ru/20230201/kino-1849007513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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