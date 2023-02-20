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Экс-солистка Serebro откроет выставку на "aRTel.doc: Время героев" - РИА Новости, 20.02.2023
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Культура
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Экс-солистка Serebro откроет выставку на "aRTel.doc: Время героев"
Экс-солистка Serebro откроет выставку на "aRTel.doc: Время героев" - РИА Новости, 20.02.2023
Экс-солистка Serebro откроет выставку на "aRTel.doc: Время героев"
В день открытия международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", 24 февраля, в пространстве ЦДП пройдет презентация выставки... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:41
2023-02-20T14:41
культура
выставки
кино
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В день открытия международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", 24 февраля, в пространстве ЦДП пройдет презентация выставки экс-солистки группы Serebro художницы Марины Лизоркиной "Память в камне", сообщает пресс-служба смотра. "Память в камне" — это серия из пяти работ. Проект посвящен сносу российских и советских памятников. Картины в авторской лепестковой технике и монохромных тонах. "Четыре работы проиллюстрируют памятники советским воинам, которые были разрушены в городах стран бывшего СССР и Восточной Европы (Узбекистан, Польша, Литва, Латвия). Пятая картина представит гипотетический памятник российскому солдату, который мог быть воздвигнут на площади любого европейского города", — уточняют в пресс-службе.По словам Лизоркиной, через свои картины она призывает "обращать внимание на окружающий мир и важные события, которые происходят здесь и сейчас. Быть добрее, мудрее и милосерднее". Художница подчеркнула, что "уничтожение памятников направлено на то, чтобы стереть память о подвиге русского солдата, о величии русской культуры". Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" проведет с 24 по 26 февраля 2023 года. В программе документальные фильмы об СВО: о "начале боев за Мариуполь и поездках на фронт российских поэтов и музыкантов в поддержку солдат, ленты, которые расскажут о жизни военных корреспондентов и врачей медицинских бригад в Донбассе под ежедневными обстрелами", рассказывают в пресс-службе.Зарегистрироваться на открытие смотра, зрительскую и деловую программы можно на сайте фестиваля.
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выставки, кино
Культура, Выставки, Кино
14:41 20.02.2023
 
Экс-солистка Serebro откроет выставку на "aRTel.doc: Время героев"

Экс-солистка Serebro Марина Лизоркина откроет выставку на "aRTel.doc: Время героев"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля aRTeldocFestМеждународный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев"
Международный фестиваль документального кино aRTel.doc: Время героев
© Предоставлено пресс-службой фестиваля aRTeldocFest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В день открытия международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", 24 февраля, в пространстве ЦДП пройдет презентация выставки экс-солистки группы Serebro художницы Марины Лизоркиной "Память в камне", сообщает пресс-служба смотра.

"Впервые представитель арт-сообщества представляет такой масштабный проект в рамках поддержки годовщины СВО на Украине", — говорится в пресс-релизе.

"Память в камне" — это серия из пяти работ. Проект посвящен сносу российских и советских памятников. Картины в авторской лепестковой технике и монохромных тонах. "Четыре работы проиллюстрируют памятники советским воинам, которые были разрушены в городах стран бывшего СССР и Восточной Европы (Узбекистан, Польша, Литва, Латвия). Пятая картина представит гипотетический памятник российскому солдату, который мог быть воздвигнут на площади любого европейского города", — уточняют в пресс-службе.
По словам Лизоркиной, через свои картины она призывает "обращать внимание на окружающий мир и важные события, которые происходят здесь и сейчас. Быть добрее, мудрее и милосерднее".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля aRTeldocFestМарина Лизоркина
Марина Лизоркина
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля aRTeldocFest
Марина Лизоркина
Художница подчеркнула, что "уничтожение памятников направлено на то, чтобы стереть память о подвиге русского солдата, о величии русской культуры".
Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" проведет с 24 по 26 февраля 2023 года. В программе документальные фильмы об СВО: о "начале боев за Мариуполь и поездках на фронт российских поэтов и музыкантов в поддержку солдат, ленты, которые расскажут о жизни военных корреспондентов и врачей медицинских бригад в Донбассе под ежедневными обстрелами", рассказывают в пресс-службе.
Зарегистрироваться на открытие смотра, зрительскую и деловую программы можно на сайте фестиваля.
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля aRTel.doc: время героев Екатерина Яковлева
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Екатерина Яковлева: "Мы хотим донести до всех правду об СВО"
 
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