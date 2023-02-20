https://ria.ru/20230220/festival-1853154926.html

Экс-солистка Serebro откроет выставку на "aRTel.doc: Время героев"

Экс-солистка Serebro откроет выставку на "aRTel.doc: Время героев" - РИА Новости, 20.02.2023

Экс-солистка Serebro откроет выставку на "aRTel.doc: Время героев"

В день открытия международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", 24 февраля, в пространстве ЦДП пройдет презентация выставки... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:41

2023-02-20T14:41

2023-02-20T14:41

культура

выставки

кино

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В день открытия международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", 24 февраля, в пространстве ЦДП пройдет презентация выставки экс-солистки группы Serebro художницы Марины Лизоркиной "Память в камне", сообщает пресс-служба смотра. "Память в камне" — это серия из пяти работ. Проект посвящен сносу российских и советских памятников. Картины в авторской лепестковой технике и монохромных тонах. "Четыре работы проиллюстрируют памятники советским воинам, которые были разрушены в городах стран бывшего СССР и Восточной Европы (Узбекистан, Польша, Литва, Латвия). Пятая картина представит гипотетический памятник российскому солдату, который мог быть воздвигнут на площади любого европейского города", — уточняют в пресс-службе.По словам Лизоркиной, через свои картины она призывает "обращать внимание на окружающий мир и важные события, которые происходят здесь и сейчас. Быть добрее, мудрее и милосерднее". Художница подчеркнула, что "уничтожение памятников направлено на то, чтобы стереть память о подвиге русского солдата, о величии русской культуры". Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" проведет с 24 по 26 февраля 2023 года. В программе документальные фильмы об СВО: о "начале боев за Мариуполь и поездках на фронт российских поэтов и музыкантов в поддержку солдат, ленты, которые расскажут о жизни военных корреспондентов и врачей медицинских бригад в Донбассе под ежедневными обстрелами", рассказывают в пресс-службе.Зарегистрироваться на открытие смотра, зрительскую и деловую программы можно на сайте фестиваля.

https://ria.ru/20230213/kino-1849579367.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

выставки, кино