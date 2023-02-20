Блинкен пожаловался на опасения конгресса из-за продажи Турции истребителей
Блинкен пожаловался на невозможность продажи Турции F-16 без одобрения конгресса США
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение его озабоченностей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"У наших членов конгресса есть некоторые опасения. Необходимо эффективно устранить озабоченность конгресса. Мы не можем продать F-16 Турции без одобрения конгресса", - заявил Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на преодоление трудностей по запросу у Вашингтона американских истребителей F-16.
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