https://ria.ru/20230220/f-16-1853229993.html

Блинкен пожаловался на опасения конгресса из-за продажи Турции истребителей

Блинкен пожаловался на опасения конгресса из-за продажи Турции истребителей - РИА Новости, 20.02.2023

Блинкен пожаловался на опасения конгресса из-за продажи Турции истребителей

США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение его озабоченностей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:57

2023-02-20T17:57

2023-02-20T17:57

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мевлют чавушоглу

f-16

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конгресс сша

энтони блинкен

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение его озабоченностей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона". Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на преодоление трудностей по запросу у Вашингтона американских истребителей F-16.

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