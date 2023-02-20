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Блинкен пожаловался на опасения конгресса из-за продажи Турции истребителей - РИА Новости, 20.02.2023
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Блинкен пожаловался на опасения конгресса из-за продажи Турции истребителей
Блинкен пожаловался на опасения конгресса из-за продажи Турции истребителей - РИА Новости, 20.02.2023
Блинкен пожаловался на опасения конгресса из-за продажи Турции истребителей
США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение его озабоченностей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:57
2023-02-20T17:57
в мире
турция
мевлют чавушоглу
f-16
сша
конгресс сша
энтони блинкен
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение его озабоченностей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона". Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на преодоление трудностей по запросу у Вашингтона американских истребителей F-16.
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, f-16, сша, конгресс сша, энтони блинкен
В мире, Турция, Мевлют Чавушоглу, F-16, США, Конгресс США, Энтони Блинкен
17:57 20.02.2023
 
Блинкен пожаловался на опасения конгресса из-за продажи Турции истребителей

Блинкен пожаловался на невозможность продажи Турции F-16 без одобрения конгресса США

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение его озабоченностей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"У наших членов конгресса есть некоторые опасения. Необходимо эффективно устранить озабоченность конгресса. Мы не можем продать F-16 Турции без одобрения конгресса", - заявил Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на преодоление трудностей по запросу у Вашингтона американских истребителей F-16.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 13:43
В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине
 
В миреТурцияМевлют ЧавушоглуF-16СШАКонгресс СШАЭнтони Блинкен
 
 
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