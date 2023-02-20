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Россиянку, впавшую в кому на Бали, эвакуируют на родину - РИА Новости, 20.02.2023
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Туризм
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Россиянку, впавшую в кому на Бали, эвакуируют на родину
Россиянку, впавшую в кому на Бали, эвакуируют на родину - РИА Новости, 20.02.2023
Россиянку, впавшую в кому на Бали, эвакуируют на родину
Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, в понедельник эвакуируют в Новосибирск через Дубай... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:56
2023-02-20T15:56
туризм
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индонезия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, в понедельник эвакуируют в Новосибирск через Дубай и Москву, заявил РИА Новости сын Елены Антон. Ранее сообщалось, что власти Индонезии отказались помочь Елене. Женщину не получалось перевезти в Россию, а срок действия ее страховки истек. Ежедневно больница на острове Бали, в которой лежит Новосельцева, требовала от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей. 10 февраля правительство Новосибирской области на внеочередном заседании решило оплатить лечение жительницы региона и ее эвакуацию на родину. По словам Антона Новосельцева, Елену уже посадили на борт самолета, направляющегося в Дубай, где ей и медперсоналу предстоит совершить пересадку на рейс в Москву, а затем уже направиться домой. "Наши российские жители на Бали, которые жили рядом с мамой, конечно, все пришли. Они попрощались, пожелали выздоровления", - рассказал сын Елены. Однако, по словам Антона, Елена Новосельцева не получала такого же отношения от работников местной больницы, вплоть до момента поступления денег от Новосибирской области. "Не все врачи там относятся к пациентам хорошо, только за деньги... Ну, конечно, как только деньги поступили, сразу же отношение к моей маме стало намного лучше у абсолютно всех", - пояснил собеседник агентства. Жительница Новосибирска поехала отдыхать на остров Бали летом 2022 года, когда у нее заметно ухудшилось здоровье после длительной работы в "ковидной" больнице у себя на родине. В ноябре у Новосельцевой случился приступ. Врачи местной больницы посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылет в Россию был запланирован на начало января, однако незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.
https://ria.ru/20230220/bali-1853186266.html
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новости - туризм, бали, индонезия, новосибирск
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, Новосибирск
15:56 20.02.2023
 
Россиянку, впавшую в кому на Бали, эвакуируют на родину

Россиянку, впавшую в кому на Бали, эвакуируют на родину после нескольких недель ожидания

© Фото : Владимир ТрофименкоГоспиталь в Индонезии
Госпиталь в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Владимир Трофименко
Госпиталь в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, в понедельник эвакуируют в Новосибирск через Дубай и Москву, заявил РИА Новости сын Елены Антон.
Ранее сообщалось, что власти Индонезии отказались помочь Елене. Женщину не получалось перевезти в Россию, а срок действия ее страховки истек. Ежедневно больница на острове Бали, в которой лежит Новосельцева, требовала от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей. 10 февраля правительство Новосибирской области на внеочередном заседании решило оплатить лечение жительницы региона и ее эвакуацию на родину.
По словам Антона Новосельцева, Елену уже посадили на борт самолета, направляющегося в Дубай, где ей и медперсоналу предстоит совершить пересадку на рейс в Москву, а затем уже направиться домой.
"Наши российские жители на Бали, которые жили рядом с мамой, конечно, все пришли. Они попрощались, пожелали выздоровления", - рассказал сын Елены.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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В ДТП на Бали погибла жительница Новосибирска
Однако, по словам Антона, Елена Новосельцева не получала такого же отношения от работников местной больницы, вплоть до момента поступления денег от Новосибирской области.
"Не все врачи там относятся к пациентам хорошо, только за деньги... Ну, конечно, как только деньги поступили, сразу же отношение к моей маме стало намного лучше у абсолютно всех", - пояснил собеседник агентства.
Жительница Новосибирска поехала отдыхать на остров Бали летом 2022 года, когда у нее заметно ухудшилось здоровье после длительной работы в "ковидной" больнице у себя на родине. В ноябре у Новосельцевой случился приступ. Врачи местной больницы посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылет в Россию был запланирован на начало января, однако незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.
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