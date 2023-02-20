https://ria.ru/20230220/evakuatsiya-1853188936.html

Россиянку, впавшую в кому на Бали, эвакуируют на родину

Россиянку, впавшую в кому на Бали, эвакуируют на родину - РИА Новости, 20.02.2023

Россиянку, впавшую в кому на Бали, эвакуируют на родину

Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, в понедельник эвакуируют в Новосибирск через Дубай... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:56

2023-02-20T15:56

2023-02-20T15:56

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, в понедельник эвакуируют в Новосибирск через Дубай и Москву, заявил РИА Новости сын Елены Антон. Ранее сообщалось, что власти Индонезии отказались помочь Елене. Женщину не получалось перевезти в Россию, а срок действия ее страховки истек. Ежедневно больница на острове Бали, в которой лежит Новосельцева, требовала от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей. 10 февраля правительство Новосибирской области на внеочередном заседании решило оплатить лечение жительницы региона и ее эвакуацию на родину. По словам Антона Новосельцева, Елену уже посадили на борт самолета, направляющегося в Дубай, где ей и медперсоналу предстоит совершить пересадку на рейс в Москву, а затем уже направиться домой. "Наши российские жители на Бали, которые жили рядом с мамой, конечно, все пришли. Они попрощались, пожелали выздоровления", - рассказал сын Елены. Однако, по словам Антона, Елена Новосельцева не получала такого же отношения от работников местной больницы, вплоть до момента поступления денег от Новосибирской области. "Не все врачи там относятся к пациентам хорошо, только за деньги... Ну, конечно, как только деньги поступили, сразу же отношение к моей маме стало намного лучше у абсолютно всех", - пояснил собеседник агентства. Жительница Новосибирска поехала отдыхать на остров Бали летом 2022 года, когда у нее заметно ухудшилось здоровье после длительной работы в "ковидной" больнице у себя на родине. В ноябре у Новосельцевой случился приступ. Врачи местной больницы посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылет в Россию был запланирован на начало января, однако незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.

https://ria.ru/20230220/bali-1853186266.html

https://ria.ru/20230220/bali-1853095428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, бали, индонезия, новосибирск