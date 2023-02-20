Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/erdogan-1853289376.html
СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции
СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции
Президент Турции Тайип Эрдоган, посещавший в понедельник провинцию Хатай, во время землетрясения находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше, сообщает... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:26
2023-02-20T21:26
в мире
хатай (провинция)
кахраманмараш
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, посещавший в понедельник провинцию Хатай, во время землетрясения находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше, сообщает телеканал CNN Türk. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8. Эрдоган посетил провинцию в понедельник. "Господина президента в Хатае в момент землетрясения не было. Он уже завершил свои встречи и в момент землетрясения находился уже в провинции Кахраманмараш, где толчки также чувствовались, но не очень сильно", - передал телеканал.
https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852762219.html
хатай (провинция)
кахраманмараш
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ecc4ca6924ffc1508226d6c61ecc887e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хатай (провинция), кахраманмараш, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган
В мире, Хатай (провинция), Кахраманмараш, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган
21:26 20.02.2023
 
СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции

CNN Türk: Эрдоган, посещавший провинцию Хатай, покинул ее до начала нового землетрясения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, посещавший в понедельник провинцию Хатай, во время землетрясения находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше, сообщает телеканал CNN Türk.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8. Эрдоган посетил провинцию в понедельник.
"Господина президента в Хатае в момент землетрясения не было. Он уже завершил свои встречи и в момент землетрясения находился уже в провинции Кахраманмараш, где толчки также чувствовались, но не очень сильно", - передал телеканал.
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 18:48
В Турции спасли мужчину на двенадцатые сутки после землетрясений
 
В миреХатай (провинция)КахраманмарашТурцияСильное землетрясение в Турции и СирииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала