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СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции
СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции
Президент Турции Тайип Эрдоган, посещавший в понедельник провинцию Хатай, во время землетрясения находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше, сообщает... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:26
2023-02-20T21:26
2023-02-20T21:26
в мире
хатай (провинция)
кахраманмараш
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, посещавший в понедельник провинцию Хатай, во время землетрясения находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше, сообщает телеканал CNN Türk. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8. Эрдоган посетил провинцию в понедельник. "Господина президента в Хатае в момент землетрясения не было. Он уже завершил свои встречи и в момент землетрясения находился уже в провинции Кахраманмараш, где толчки также чувствовались, но не очень сильно", - передал телеканал.
https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852762219.html
хатай (провинция)
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в мире, хатай (провинция), кахраманмараш, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган
В мире, Хатай (провинция), Кахраманмараш, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: Эрдоган покинул Хатай до начала нового землетрясения в провинции
CNN Türk: Эрдоган, посещавший провинцию Хатай, покинул ее до начала нового землетрясения