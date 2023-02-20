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Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
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Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ
Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ
Экономика России не сильно пострадала из-за санкций и в следующем году может даже вырасти, при этом экономика Украины находится в глубоком кризисе и зависит от... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:15
2023-02-20T18:15
россия
украина
санкции в отношении россии
санкции
экономика
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Экономика России не сильно пострадала из-за санкций и в следующем году может даже вырасти, при этом экономика Украины находится в глубоком кризисе и зависит от помощи западных союзников, пишет британская газета Financial Times. При этом газета отмечает, что "украинская экономика находится в глубоком кризисе и зависит от помощи западных союзников". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html
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россия, украина, санкции в отношении россии, санкции, экономика
Россия, Украина, Санкции в отношении России, Санкции, Экономика
18:15 20.02.2023
 
Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ

FT: российская экономика не сильно пострадала из-за санкций и может вырасти в 2024 году

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Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Экономика России не сильно пострадала из-за санкций и в следующем году может даже вырасти, при этом экономика Украины находится в глубоком кризисе и зависит от помощи западных союзников, пишет британская газета Financial Times.
"Многие предсказывали, что экономический спад в России составит 20% и более, но на деле экономика сократилась примерно на 3-4% и в следующем году может вырасти", - говорится в статье газеты. Также отмечается, что санкции не являются по-настоящему глобальными, поэтому России их было легко обойти.
При этом газета отмечает, что "украинская экономика находится в глубоком кризисе и зависит от помощи западных союзников".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:00
Никто не ожидал. Что будет с экономикой России
 
РоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииСанкцииЭкономика
 
 
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