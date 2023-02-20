Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ
FT: российская экономика не сильно пострадала из-за санкций и может вырасти в 2024 году
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Экономика России не сильно пострадала из-за санкций и в следующем году может даже вырасти, при этом экономика Украины находится в глубоком кризисе и зависит от помощи западных союзников, пишет британская газета Financial Times.
"Многие предсказывали, что экономический спад в России составит 20% и более, но на деле экономика сократилась примерно на 3-4% и в следующем году может вырасти", - говорится в статье газеты. Также отмечается, что санкции не являются по-настоящему глобальными, поэтому России их было легко обойти.
При этом газета отмечает, что "украинская экономика находится в глубоком кризисе и зависит от помощи западных союзников".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
3 февраля, 08:00Никто не ожидал. Что будет с экономикой России