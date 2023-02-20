https://ria.ru/20230220/ekonomika-1853235603.html

Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ

Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023

Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ

Экономика России не сильно пострадала из-за санкций и в следующем году может даже вырасти, при этом экономика Украины находится в глубоком кризисе и зависит от... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:15

2023-02-20T18:15

2023-02-20T18:15

россия

украина

санкции в отношении россии

санкции

экономика

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Экономика России не сильно пострадала из-за санкций и в следующем году может даже вырасти, при этом экономика Украины находится в глубоком кризисе и зависит от помощи западных союзников, пишет британская газета Financial Times. При этом газета отмечает, что "украинская экономика находится в глубоком кризисе и зависит от помощи западных союзников". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, санкции в отношении россии, санкции, экономика