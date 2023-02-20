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Эксперты рассказали, до какого курорта Египта летом добраться дешевле - РИА Новости, 20.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230220/egipet-1853058234.html
Эксперты рассказали, до какого курорта Египта летом добраться дешевле
Эксперты рассказали, до какого курорта Египта летом добраться дешевле - РИА Новости, 20.02.2023
Эксперты рассказали, до какого курорта Египта летом добраться дешевле
Эксперты выяснили, в какую сумму обойдутся билеты на египетские курорты летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:33
2023-02-20T11:33
туризм
туризм
новости - туризм
египет
хургада
ассоциация туроператоров россии (атор)
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, в какую сумму обойдутся билеты на египетские курорты летом, сообщает АТОР.В конце апреля и начале мая прямой перелет "Аэрофлотом" из Москвы в Хургаду и обратно будет стоить как минимум 73 тысячи рублей без багажа и от 79,5 тысячи — с ним.В июне вылетать на отдых выгоднее — цены снижаются, в первой половине месяца авиабилет в обе стороны стоит уже от 40 тысяч рублей без багажа. В начале февраля в системе бронирования "Аэрофлота" появились билеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх. Сейчас перелет на этот курорт на майские праздники — от 88 и 94,5 тысячи рублей с багажом и без. Это примерно на 20 процентов дороже, чем в Хургаду.В июне и июле перелет на Синайский полуостров тоже дороже — от 49,5 и 56 тысячи рублей соответственно. Разница в цене с курортом на восточном побережье африканского континента — 32 процента.Эксперты оценивают тарифы "Аэрофлота" на египетских направлениях как завышенные. Они всего на восемь тысяч рублей дороже перелета на Мальдивы (от 102 тысяч рублей).
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туризм, новости - туризм, египет, хургада, ассоциация туроператоров россии (атор), шарм-эш-шейх
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Хургада, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шарм-эш-Шейх
11:33 20.02.2023
 
Эксперты рассказали, до какого курорта Египта летом добраться дешевле

АТОР: авиабилеты из Москвы в Хургаду на лето дешевле, чем в Шарм-эш-Шейх

CC BY-SA 2.0 / Thomas Brenner / Аэропорт Хургада
Аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Thomas Brenner /
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, в какую сумму обойдутся билеты на египетские курорты летом, сообщает АТОР.
В конце апреля и начале мая прямой перелет "Аэрофлотом" из Москвы в Хургаду и обратно будет стоить как минимум 73 тысячи рублей без багажа и от 79,5 тысячи — с ним.
В июне вылетать на отдых выгоднее — цены снижаются, в первой половине месяца авиабилет в обе стороны стоит уже от 40 тысяч рублей без багажа.
В начале февраля в системе бронирования "Аэрофлота" появились билеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх. Сейчас перелет на этот курорт на майские праздники — от 88 и 94,5 тысячи рублей с багажом и без. Это примерно на 20 процентов дороже, чем в Хургаду.
В июне и июле перелет на Синайский полуостров тоже дороже — от 49,5 и 56 тысячи рублей соответственно. Разница в цене с курортом на восточном побережье африканского континента — 32 процента.
Эксперты оценивают тарифы "Аэрофлота" на египетских направлениях как завышенные. Они всего на восемь тысяч рублей дороже перелета на Мальдивы (от 102 тысяч рублей).
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