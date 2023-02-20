https://ria.ru/20230220/dvizhenie-1853180248.html

Участники движения "Пост №1" приедут в Красноярск по обмену опытом

Участники движения "Пост №1" приедут в Красноярск по обмену опытом - РИА Новости, 20.02.2023

Участники движения "Пост №1" приедут в Красноярск по обмену опытом

Участники молодёжного патриотического движения "Пост №1" из Краснодона Луганской Народной Республики приедут в Красноярск для обмена опытом с сибирскими... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:20

2023-02-20T15:20

2023-02-20T15:20

красноярск

краснодон

луганская народная республика

молодая гвардия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783274573_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_868e67351ccd03268f070e81522e9197.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Участники молодёжного патриотического движения "Пост №1" из Краснодона Луганской Народной Республики приедут в Красноярск для обмена опытом с сибирскими коллегами, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. По ее данным, договоренность об этом была достигнута во время визита в ЛНР делегации Красноярска во главе с мэром Владиславом Логиновым. Основной целью рабочей поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве с Краснодоном, который теперь официально стал городом-побратимом Красноярска. Рабочая поездка делегации Красноярска в Краснодон была приурочена к 80-летию его освобождения частями Красной Армии от немецко-фашистской оккупации. Логинов принял участие в торжественном митинге на Аллее Славы, от лица всех красноярцев поздравил краснодонцев со знаменательной датой. В рамках визита члены сибирской делегации побывали в одной из школ Краснодона и в детском саду, куда ранее были переданы методические пособия для развития детей разных возрастов, наборы для проведения интеллектуальных игр, авторами которых являются красноярские педагоги и воспитатели. Ещё до подписания официального соглашения о побратимстве красноярские специалисты начали оказывать системную поддержку коллегам из краснодонской системы образования в части перехода на российские образовательные стандарты и отечественное законодательство. "Нам есть чему учиться друг у друга. Отдельно хочется отметить умение краснодонцев хранить и чтить память. Патриотические проекты Краснодона для школьников и воспитанников детских садов – то, что нам точно стоит взять на вооружение", – отметила участник делегации, заместитель руководителя главного управления образования администрации Красноярска Марина Чернышкова. По данным пресс-службы, история дружбы между легендарным луганским Краснодоном и Красноярском началась ещё в 2017 году с общения молодых ребят – участников молодёжного патриотического движения "Пост №1". Тогда представители красноярского движения передали в Краснодон комплекты формы для несения почётной вахты и методические рекомендации об организации работы с молодёжью в этом направлении. "Краснодонские постовцы с нетерпением ждали коллег из Красноярска, встретив их в легендарном музее "Молодая Гвардия" полным составом местного отделения Поста №1. Хозяева провели встречу – открытый диалог "Краснодон-Красноярск: традиции Вахты Памяти Пост №1", на которой руководитель красноярских постовцев Сергей Покровский поделился опытом и традициями несения почётной караульной службы. В завершение беседы с постовцами мэр Красноярска Владислав Логинов и глава Краснодона Сергей Козенко договорились, что участники Поста №1 Краснодона приедут в Красноярск для обмена опытом", - сообщается в релизе. Вопросы перспективного взаимодействия городов-побратимов в музейно-образовательной сфере обсуждали специалисты красноярского музея "Мемориал Победы" и Краснодонского Ордена Дружбы народов музея "Молодая гвардия". В этом году начнётся проектирование модернизации красноярского музея, который в 2025 году отметит своё 50-летие. Готовясь к масштабной модернизации музейного комплекса, красноярские специалисты очень серьезно относятся к опыту, наработанному краснодонскими коллегами. "В ходе состоявшихся мероприятий удалось не только обсудить рабочие вопросы, но и принять участие в церемонии посвящения местных школьников в юнармейцы. Такие церемонии регулярно проходят на базе музея. Именно это место является самым знаковым в городе Краснодоне для встречи нескольких поколений краснодонцев", - отметила директор красноярского музея "Мемориал Победы" Татьяна Ивлева.

https://ria.ru/20230216/avtobus-1852365203.html

https://ria.ru/20230218/shkolniki-1852810093.html

https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852367344.html

https://ria.ru/20230220/seversk-1853116795.html

красноярск

краснодон

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, краснодон, луганская народная республика, молодая гвардия , россия