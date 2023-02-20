https://ria.ru/20230220/dtp-1853100848.html

В Воронеже автомобиль сбил трех пешеходов

В Воронеже автомобиль сбил трех пешеходов - РИА Новости, 20.02.2023

В Воронеже автомобиль сбил трех пешеходов

Три пешехода попали в больницу после того, как их в Воронеже на проезжей части сбил легковой автомобиль, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:24

2023-02-20T11:24

2023-02-20T11:24

происшествия

авто

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Три пешехода попали в больницу после того, как их в Воронеже на проезжей части сбил легковой автомобиль, сообщило ГУМВД РФ по региону. ДТП произошло в 3.30 мск у дома №65 по улице Богучарской в Железнодорожном районе. "Местная жительница, управляя автомобилем "Лада Калина", двигаясь по улице Калининградской со стороны улицы Планетной в сторону улицы Куйбышева, допустила наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода", - говорится в сообщении. По данным полиции, в результате ДТП пешеходы, 52-, 20- и 22-летний местные жители, были госпитализированы с различными травмами. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20230220/dtp-1853086774.html

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воронеж

россия

воронежская область

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происшествия, авто, воронеж, россия, дтп, воронежская область