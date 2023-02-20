https://ria.ru/20230220/dopsredstva-1853223942.html

Луценко: вологодские депутаты помогли выделить допсредства на медицину

Луценко: вологодские депутаты помогли выделить допсредства на медицину - РИА Новости, 20.02.2023

Луценко: вологодские депутаты помогли выделить допсредства на медицину

Медицинские учреждения Вологодской области впервые за несколько лет не имеют на 1 января кредиторской задолженности благодаря решениям депутатов и администрации РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:35

2023-02-20T17:35

2023-02-20T17:35

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 20 фев – РИА Новости. Медицинские учреждения Вологодской области впервые за несколько лет не имеют на 1 января кредиторской задолженности благодаря решениям депутатов и администрации региона, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального парламента, в 2022 году власти области выделили дополнительные средства на ликвидацию накопленной задолженности, а также заложили деньги для покрытия дефицита госпрограммы ОМС в 2023 году.В пресс-службе пояснили, что в последние годы большинство медицинских учреждений региона копили задолженность перед поставщиками услуг. В основном это было вызвано низкими тарифами, в связи с чем средств ОМС хватало только на лечение пациентов и выплату заработной платы. В частности, на конец 2021 года кредиторская задолженность составляла 350 миллионов рублей, 300 миллионов из которых погасил областной бюджет."В прошлом году медицинские организации накопили долги, которые в целом превысили 650 миллионов. Благодаря работе депутатского корпуса, рабочих групп по вопросам здравоохранения, в том числе при фракции "Единая Россия", при поддержке губернатора и правительства области удалось выделить три транша из бюджета области на полное погашение кредиторской задолженности. Более того, мы создали подушку безопасности, и заложили в бюджете более 900 миллионов рублей на выплату заработной платы медицинским работникам в соответствии с указами президента", - приводятся в сообщении слова Луценко.В случае если медорганизации не будет хватать средств, она сможет воспользоваться этими деньгами, и не допустить роста "кредиторки", отметил он.В общей сложности в 2023 году стоимость программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям области превысит 26 миллиардов рублей, что на 8,9% больше, чем годом ранее. Из них 20,8 миллиарда рублей – это средства Фонда ОМС, 5,2 миллиарда – средства областного бюджета.

https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849440956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко, вологодская область, законодательное собрание вологодской области