https://ria.ru/20230220/donetsk-1853109141.html

Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка

Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 20.02.2023

Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка

Звуки артиллерийской канонады не стихали в Донецке все выходные, под огнем оказался в том числе и центр города. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:45

2023-02-20T13:45

2023-02-20T14:39

фото

специальная военная операция на украине

донецк

днр

ситуация в днр и лнр

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Звуки артиллерийской канонады не стихали в Донецке все выходные, под огнем оказался в том числе и центр города. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.

донецк

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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