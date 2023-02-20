Рейтинг@Mail.ru
Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/donetsk-1853109141.html
Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка
Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 20.02.2023
Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка
Звуки артиллерийской канонады не стихали в Донецке все выходные, под огнем оказался в том числе и центр города. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:45
2023-02-20T14:39
фото
специальная военная операция на украине
донецк
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104803_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_5f908f059cc2d13819035bd3828fa017.jpg
Звуки артиллерийской канонады не стихали в Донецке все выходные, под огнем оказался в том числе и центр города. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104803_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_3329ebf26449722ed0635197ed79f6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, донецк, днр, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донецк, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:45 20.02.2023 (обновлено: 14:39 20.02.2023)
 

Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка

Читать ria.ru в
Звуки артиллерийской канонады не стихали в Донецке все выходные, под огнем оказался в том числе и центр города. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Донецк пережил в воскресенье массированный удар с украинской стороны.

Общежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
1 из 10

Донецк пережил в воскресенье массированный удар с украинской стороны.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Всего за две минуты ВСУ выпустили по городу 40 ракет.

Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
2 из 10

Всего за две минуты ВСУ выпустили по городу 40 ракет.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Повреждено множество зданий в центре города.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в здании Генеральной прокуратуры в Донецке
3 из 10

Повреждено множество зданий в центре города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Ракеты упали в районе Крытого рынка, начался пожар.

Павильон на Центральном рынке в Донецке, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
4 из 10

Ракеты упали в районе Крытого рынка, начался пожар.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Снаряды пробили крышу общежития, прилетели в спорткомплекс, жилые дома, детский сад и гимназию.

Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка
5 из 10

Снаряды пробили крышу общежития, прилетели в спорткомплекс, жилые дома, детский сад и гимназию.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Фрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.

Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
6 из 10

Фрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Несколько осколков попали в проезжающий по улице автомобиль.

Дом и легковой автомобиль, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка
7 из 10

Несколько осколков попали в проезжающий по улице автомобиль.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

В результате обстрела погиб один человек, еще 11 ранены.

Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ
8 из 10

В результате обстрела погиб один человек, еще 11 ранены.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Воронка от взрыва на автостанции в Донецке.

Воронка от взрыва на территории автостанции в Донецке
9 из 10

Воронка от взрыва на автостанции в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

СК намерен расследовать обстрелы со стороны украинских войск, при которых погибли люди.

Военная фуражка в салоне автомобиля, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка
10 из 10

СК намерен расследовать обстрелы со стороны украинских войск, при которых погибли люди.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоДонецкДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала