Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка
Донецк пережил в воскресенье массированный удар с украинской стороны.
Донецк пережил в воскресенье массированный удар с украинской стороны.
Всего за две минуты ВСУ выпустили по городу 40 ракет.
Всего за две минуты ВСУ выпустили по городу 40 ракет.
Повреждено множество зданий в центре города.
Ракеты упали в районе Крытого рынка, начался пожар.
Ракеты упали в районе Крытого рынка, начался пожар.
Снаряды пробили крышу общежития, прилетели в спорткомплекс, жилые дома, детский сад и гимназию.
Снаряды пробили крышу общежития, прилетели в спорткомплекс, жилые дома, детский сад и гимназию.
Фрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.
Несколько осколков попали в проезжающий по улице автомобиль.
Несколько осколков попали в проезжающий по улице автомобиль.
В результате обстрела погиб один человек, еще 11 ранены.
В результате обстрела погиб один человек, еще 11 ранены.
Воронка от взрыва на автостанции в Донецке.
СК намерен расследовать обстрелы со стороны украинских войск, при которых погибли люди.
СК намерен расследовать обстрелы со стороны украинских войск, при которых погибли люди.