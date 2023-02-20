Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили еще пять снарядов натовского калибра по Донецку
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:35 - н.п. Дальнее – г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в понедельник украинские войска выпустили по Донецку 16 снарядов "натовского" калибра.
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.