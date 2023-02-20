https://ria.ru/20230220/donetsk-1853063269.html

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:35

2023-02-20T09:35

2023-02-20T09:35

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донецк

донецкая народная республика

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нато

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:35 - н.п. Дальнее – г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что в понедельник украинские войска выпустили по Донецку 16 снарядов "натовского" калибра. В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230220/dnr-1853062914.html

https://ria.ru/20230219/donbass-1852990765.html

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донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк