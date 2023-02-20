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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/donetsk-1853056733.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили еще 6 снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:55
2023-02-20T09:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
в мире
нато
украина
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 6 снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в телеграм-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в понедельник украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра.В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК, заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230219/donetsk-1853024635.html
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, в мире, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, В мире, НАТО, Украина
08:55 20.02.2023 (обновлено: 09:26 20.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 6 снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в телеграм-канале ведомства.
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 21:08Специальная военная операция на Украине
При украинском обстреле Ворошиловского района Донецка погиб человек
Ранее сообщалось, что в понедельник украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра.
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК, заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 15:59
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияВ миреНАТОУкраина
 
 
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