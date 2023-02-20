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Умер мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/donbass-1853203488.html
Умер мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Умер мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023
Умер мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мужчина, пострадавший в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, скончался в больнице, сообщило в понедельник... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:50
2023-02-20T16:50
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, скончался в больнице, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Правовой, 86 ранен мужчина 1959 года рождения, к сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230220/obstrel-1853175487.html
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донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
16:50 20.02.2023
 
Умер мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ умер в больнице

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, скончался в больнице, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Правовой, 86 ранен мужчина 1959 года рождения, к сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 15:03Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Общежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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