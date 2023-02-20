https://ria.ru/20230220/donbass-1853203488.html

Умер мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Умер мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023

Умер мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мужчина, пострадавший в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, скончался в больнице, сообщило в понедельник... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:50

2023-02-20T16:50

2023-02-20T16:50

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, скончался в больнице, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Правовой, 86 ранен мужчина 1959 года рождения, к сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230220/obstrel-1853175487.html

https://ria.ru/20230220/donetsk-1853109141.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия