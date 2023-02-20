https://ria.ru/20230220/donbass-1853101309.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:25
2023-02-20T11:25
2023-02-20T11:25
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
кировский район
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 10.25 украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами такого же калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230220/donbass-1853079497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, макеевка, кировский район, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Кировский район, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть натовских снарядов