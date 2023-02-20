https://ria.ru/20230220/donbass-1853101309.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:25

2023-02-20T11:25

2023-02-20T11:25

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

кировский район

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 10.25 украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами такого же калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230220/donbass-1853079497.html

https://ria.ru/20230220/donbass-1853098801.html

донецк

макеевка

кировский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, кировский район, нато, сцкк, происшествия