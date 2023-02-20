https://ria.ru/20230220/donbass-1853098801.html
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:19
2023-02-20T11:19
2023-02-20T11:19
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.55 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 10.55 украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230220/donbass-1853079497.html
https://ria.ru/20230220/donbass-1853068915.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 натовских снарядов