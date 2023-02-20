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Украинские войска обстреляли Марьинку - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Марьинку
Украинские войска обстреляли Марьинку - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска обстреляли Марьинку
Украинские войска выпустили по восточной части Марьинки три мины калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:48
2023-02-20T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
денис пушилин
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по восточной части Марьинки три мины калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 февраля сообщил, что бои идут в западной части Марьинки.
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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, денис пушилин, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Денис Пушилин, СЦКК
09:48 20.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Марьинку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Марьинке три мины

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкОкно общежития, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ
Окно общежития, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Окно общежития, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по восточной части Марьинки три мины калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 февраля сообщил, что бои идут в западной части Марьинки.
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 09:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаДенис ПушилинСЦКК
 
 
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