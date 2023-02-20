https://ria.ru/20230220/donbass-1853068915.html
Украинские войска обстреляли Марьинку
Украинские войска обстреляли Марьинку - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска обстреляли Марьинку
Украинские войска выпустили по восточной части Марьинки три мины калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:48
2023-02-20T09:48
2023-02-20T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
денис пушилин
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по восточной части Марьинки три мины калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 февраля сообщил, что бои идут в западной части Марьинки.
https://ria.ru/20230220/dnr-1853062914.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Денис Пушилин, СЦКК
Украинские войска обстреляли Марьинку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Марьинке три мины