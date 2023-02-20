https://ria.ru/20230220/donbass-1853068915.html

Украинские войска обстреляли Марьинку

Украинские войска обстреляли Марьинку - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска обстреляли Марьинку

Украинские войска выпустили по восточной части Марьинки три мины калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:48

2023-02-20T09:48

2023-02-20T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

украина

денис пушилин

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по восточной части Марьинки три мины калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 февраля сообщил, что бои идут в западной части Марьинки.

https://ria.ru/20230220/dnr-1853062914.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, денис пушилин, сцкк